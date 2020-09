Die Polizei fahndet nach einem dreisten Dieb, der am Mittwochmittag aus einem Wohnhaus an der Heinrich-Heine-Straße in Delmenhorst eine Geldbörse gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, schlich sich der bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12 und 12.15 Uhr ins Haus, während die Eigentümerin im Außenbereich gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt war. Der Einbrecher spazierte dabei wohl durch eine offen stehende Tür in die Wohnung. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete ein Portemonnaie. Zur Höhe des Sachschadens machten die Ermittler keine Angaben. Zeugen, die eine verdächtige Person zur angegebenen Tatzeit in der Nähe der Heinrich-Heine-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizeiinspektion in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.