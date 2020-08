Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, Zutritt zu den Schulgebäuden der Grund- und der Oberschule in der Schulstraße in Harpstedt. Nach Angaben der Polizei durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.