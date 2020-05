Ein Einfamilienhaus in Stenum war das Ziel von Einbrechern. (Symbolbild) (Frank Rumpenhorst/DPA)

Ganderkesee-Stenum. Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus am Kehnmoorweg in Stenum eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 9.15 und 12.30 Uhr ein Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen erbeuteten die Diebe diverse Schmuckstücke. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Zeitraum in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.