Auf drei Firmentransporter hatten es am Wochenende unbekannte Täter abgesehen, als sie im Zeitraum zwischen Sonnabend, 2.20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf das Gelände einer Firma an der Straße Zur Straßenmeisterei in Ganderkesee eindrangen. Durch Zertrennen eines Zaunes verschafften sie sich Zutritt und brachen anschließend die drei Fahrzeuge auf. Dabei entwendeten sie laut Einsatzbericht diverses Werkzeug und flüchteten vom Tatort. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 zu wenden.