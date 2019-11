Diebstahl in Delmenhorst

Diebe stehlen 60 Europaletten

Andreas D. Becker

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen sie zu. Und sie kamen mit einem großen Fahrzeug, denn die Täter entwendeten in Delmenhorst am Niedersachsendamm zahlreiche Europaletten.