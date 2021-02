Einen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro haben bislang unbekannte Täter angerichtet, die am Wochenende in ein Stallgebäude an der Straße Wolfsheide in Ganderkesee eingebrochen sind. Nach Angaben der Polizei lässt sich die Tat auf den Zeitraum zwischen Sonnabendabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr eingrenzen.

Demnach hebelten die Diebe zunächst eine Tür auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Anschließend stahlen sie unter anderem Reitsättel, Motorsägen, Fahrräder sowie weitere Arbeitsmaschinen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag in der Nähe des Tatorts beobachtet haben und Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich mit dem Kommissariat in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.