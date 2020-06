Gleich zwei Mal kurz nacheinander sind zwei unbekannte Täter am Dienstag in Delmenhorst eingebrochen. Laut Polizeibericht verschafften sie sich zwischen 1.10 und 1.25 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu der Doppelhaushälfte an der Wangerooger Straße Höhe Langeooger Straße und entwendeten zwei E-Bikes. Danach flohen sie zunächst in Richtung Hasportsee, kehrten nach einigen Minuten jedoch nochmals zum Tatort zurück. Wie die Polizei mitteilt, betraten sie das Haus ein zweites Mal, es wurden jedoch keine weiteren Gegenstände entwendet. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf 5900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 42 21 / 1 55 90 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.