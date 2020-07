Eher zufällig erfuhr die Polizei von einem Versteck von Diebesgut – und landete einen Volltreffer. (Symbolbild) (DPA)

Delmenhorst. Während die Polizei vergangenen Freitag einen anderen Fall aufnahm, erfuhr sie von möglichem Diebesgut in zwei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Estlandstraße. Das Amtsgericht in Oldenburg erteilte daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Kellerräume und die dazugehörige Wohnung eines 33-Jährigen. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sie im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen eine Reihe von möglichem Diebesgut entdeckt, das bereits einzelnen Taten zugeordnet werden konnte. So fanden die Beamten ein E-Bike, einen E-Scooter und diverse hochwertige Werkzeuge. Die Polizei Delmenhorst ermittelt gegen den 33-Jährigen, da er dringend verdächtig ist, für mehrere Einbruchdiebstähle verantwortlich zu sein. Die sichergestellten Gegenstände werden nun den Eigentümern durch die Polizei übergeben.