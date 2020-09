Nach erfolgreichem Abschluss der Ermittlungen zu einer Serie von Einbruchdiebstählen in Handwerkerfahrzeuge in Delmenhorst, Ganderkesee und Bremen befinden sich drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Seit Januar wurden bei der Polizei Delmenhorst vermehrt Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen angezeigt, bei denen vornehmlich hochwertige Elektrowerkzeuge und Baumaschinen entwendet wurden. Die Polizei ging von einer Tatserie aus. Es konnten vier Verdächtige ermittelt werden, die im dringenden Verdacht stehen, 44 Diebstähle aus Kraftfahrzeugen und von Baustellen verübt und dabei Diebesgut im Gesamtwert von cirka 215 000 Euro entwendet zu haben. Es handelt sich bei den Tatverdächtigen um einen 34-jährigen und 36-jährigen Mann aus Delmenhorst sowie einen 28- und einen 35-Jährigen aus Bremen. Einer dieser Tatverdächtigen ist derzeit noch flüchtig.