Eine 84-jährige Frau ist in Delmenhorst beim Einkaufen zum Opfer eines Diebstahls geworden. Am Mittwoch war sie gegen 14 Uhr mit einem Einkaufswagen in einem Supermarkt an der Weberstraße unterwegs. In einem unbeobachteten Moment schlugen zwei unbekannte Täter zu und entwendeten das Portemonnaie. Dieses hatte die Seniorin in ihrer Handtasche im Einkaufswagen platziert.

In diesem Kontext mahnt die Polizei zur Achtsamkeit in Supermärkten, weil sich hier immer wieder derartige Diebstähle ereignen. Die Täter agierten oft in Teams und nutzten es aus, wenn eine Handtasche unbeachtet in einem Einkaufswagen platziert ist. Die Polizei rät dazu, nur notwendiges Geld und Ausweise mitzunehmen, um bei einem Diebstahl der Geldbörse nicht eine Vielzahl an Karten neu beantragen zu müssen. Zudem sollten Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körperseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Die Polizei rät auch dringend davon ab, Geldbörsen gut sichtbar in Einkaufstaschen abzulegen.