Boris Kneifel hat am 28. März sein 25-jähriges Dienstjubiläum beim Amtsgericht begangen. Der Jubilar, der in Stuhr lebt, absolvierte zunächst eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann und arbeitete bis 1995 in diesem Beruf. Nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes im Rahmen eines dualen Studiengangs zum Diplom-Rechtspfleger trat er seine Tätigkeit beim Amtsgericht an. Dort ist er hauptsächlich mit der Bearbeitung von Betreuungssachen befasst. Der Direktor des Amtsgerichts, Detlev Lauhöfer, würdigte Kneifel als fachlich kompetenten und sehr geschätzten Mitarbeiter.