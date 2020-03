Der 14. Delmenhorster Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag am 19. April wurde wegen der Corona-Epidemie abgesagt. (INGO MÖLLERS)

Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Delmenhorst fällt aus: Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat am Donnerstagsnachmittag den 14. Delmenhorster Autofrühling am 19. April abgesagt. Dies sei in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geschehen, teilt Pressesprecherin Swantje Oehler mit. „Bei dem Delmenhorster Autofrühling handelt es sich um eine Großveranstaltung im Innenstadtbereich, bei der eine besondere Nähe des Publikums untereinander gegeben ist. Zum Autofrühling in der Delmenhorster City werden erfahrungsgemäß circa 25 000 Besucher, darunter auch überregionales Publikum, erwartet“, erklärt Swantje Oehler die Beweggründe.

Ein Nachholtermin für die Veranstaltung sei aktuell nicht geplant. „Der Delmenhorster Autofrühling findet traditionell im Frühjahr statt. Eine Verlegung in die Sommermonate oder gar in den Herbst ist aus Veranstaltersicht problematisch. Auch aufgrund der Fülle des Veranstaltungskalenders ist es schwierig, einen adäquaten Ersatztermin zu finden“, erläutert Swantje Oehler, warum ein „Autosommer“, wie ihn Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz am Mittwoch in einem Pressegespräch angeregt hatte, nicht infrage komme.

Auch die Stadt Delmenhorst hat am Donnerstagvormittag vier Veranstaltungen aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt. Davon betroffen sind auch zwei Termine im Theater Kleines Haus: Das für diesen Donnerstag, 12. März, geplante Theaterstück „4000 Tage“ fällt ebenso aus wie das für Sonnabend terminierte Konzert mit Tim Fischer. Die Konzert- und Theaterdirektion (KUT) hat auf diese beiden Absagen bereits weitreichend reagiert und vorerst alle geplanten Shows im Theater Kleines Haus gecancelt. „Bis auf Weiteres finden die Veranstaltungen im Theater Kleines Haus nicht statt“, heißt es dazu auf der Homepage der KUT. Zudem werden für die Konzerte von Tim Fischer und vom Städtischen Orchester Delmenhorst am Montag, 23. März, Ersatztermine gesucht, sodass die gekauften Karten erstmal ihre Gültigkeit behalten. Für alle anderen Veranstaltungen gilt: „Abonnenten können sich die Veranstaltung gutschreiben lassen und mit in die nächste Saison nehmen. Wir versuchen aber, für alle Veranstaltungen Ersatztermine zu bekommen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit“, erklärt Bettina Schmitz von der KUT.

Sehr kurzfristig ist an diesem Donnerstagnachmittag der Auftritt des Zauberers Christopher Köhler am gleichen Abend in der Divarena untersagt worden. „Wir haben uns bereits um einen Ausweichtermin gekümmert, dies ist der 15. Oktober“, erklärte Lisa-Marie Nistler, Teamleiterin Veranstaltungen und Künstler in der Divarena. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bis zum 31. März an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. „Wie es mit den Veranstaltungen im März weitergeht, wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen klären.“ Die Divarena werde informieren.

Das Konzert der Stokes am Freitag, 13. März, im Riva muss ebenfalls ausfallen. „Weil der Leadsänger der Stokes gesundheitlich zu einer Risikogruppe zählt, hat sein Arzt ihm geraten, dieses Konzert nicht durchzuführen“, erklärt Veranstalter Dieter Freese. Er hat aber schon einen Ersatztermin: Sonnabend, 14. November, 21 Uhr. Die Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Wer an dem Ausweichtermin nicht kann, kann die Tickets dort zurückgeben, wo er sie erstanden hat.

Das Gymnasium an der Willmsstraße wurde am Donnerstagnachmittag zur begegnugsfreien Zone erklärt. Der eigentlich für Freitag, 13. März, geplante Vortrag des ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestags, Norbert Lammert, in der Reihe „Begegnungen am Willms“ wurde verschoben. „Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht vertretbar, mehr als 280 Menschen zu einem Vortrag zusammenkommen zu lassen“, erklärte Schulleiter Stefan Nolting die Entscheidung. Der Vortrag werde zu gegebener Zeit nachgeholt.

Die Stadt Delmenhorst hat von sich auch die „Wrestling Legends Show“ am Sonnabend, 14. März, in der Markthalle abgesagt. Ebenfalls untersagt wurde das für Sonntag, 15. März, geplante Kirchenkonzert „Matthäuspassion“ in der Markthalle.

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben heißt es dagegen bei der Musikschule Strings: Das Musical „Skandal im Zauberwald“ wird nicht an diesem Wochenende, 14. und 15. März, sondern nun voraussichtlich am 3. und 11. Juli aufgeführt. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit und werden auf die neuen Termine übertragen. Allerdings können sie auch im Büro der Musikschule zurückgegeben werden. Weitere Infos unter 0 42 21 / 7 43 21.

Selbst Jake und Elwood Blues, die legendären „Blues Brothers“, trifft es. Der Rotary-Club Delmenhorst hat die Benefizfilmvorstellung mit dem Kultstreifen am Sonntag, 15. März, im Maxx am Delmenhorster Bahnhof verschoben. Der neue Termin wird noch mitgeteilt.

Der Bridge-Sportclub zieht ebenfalls seine Konsequenzen: Das für Sonntag, 15. März, geplante 21. Paarturnier an der Düper Straße wird nicht stattfinden.

Die Geschäftsstelle des Reservistenverbandes hat ebenfalls reagiert und lässt den Jahresempfang am Dienstag, 17. März, in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne ausfallen. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist allerdings nicht vorgesehen.

Vorübergehend ins Trockendock gehen auch die Hasport Shantys, die eigentlich am Sonntag, 22. März, konzertieren wollten und nun mit ihren Zuhörern planen, am 19. April in See zu stechen.

Wegen der aktuellen Entwicklungen hat der CDU-Kreisverband Delmenhorst seine Mitgliedervollversammlung am Mittwoch, 25. März, abgesagt. Bei der Versammlung wollte die Union Petra Gerlach offiziell zur Oberbürgermeister-Kandidatin küren. Neuer Termin für diesen Parteitrag ist nun der 1. Juli, 19 Uhr, im Hotel Thomsen.

"Wir fühlen uns für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher verantwortlich und haben unseren Flohmarkt von Frauen für Frauen am 28. März aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr abgesagt", teilte Christine Peters, Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte mit.

Zahlreiche Gummienten werden wegen des Corona-Virus erst später in diesem Jahr schwimmen: Der Lions-Club Gräfin Hediwg verschiebt das Entenrennen, das am Sonnabend, 11. April, geplant war. Der neue Termin steht noch nicht fest. Die bereits verkauften Lose behalten ihre Gültigkeit. Wer sein Los zurückgeben möchte, kann das ab sofort bei Juwelier Buchholz an der Bahnhofstraße 41 machen und bekommt sein Geld zurück.

Absagen im Landkreis Oldenburg

„De wilde Hilde“, das neueste Stück der Speelkoppel Lintel, das an diesem Freitag, 13. März, in Ganderkesee gespielt werden sollte, wurde von der Gemeinde abgesagt. Der bereits bezahlte Eintrittspreis wird erstattet. Die Karteninhaber können hierzu per E-Mail an info@regiovhs.de oder telefonisch unter 0 42 22 / 4 44 44 Kontakt mit der Regio-Volkshochschule aufnehmen. Kulturmanager Sven Poppe werde mit der Speelkoppel Lintel über einen Nachholtermin sprechen und diesen mitteilen.

Das Konzert der Klosterbachtaler am Sonntag, 15. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte wird nicht über die Bühne gehen. Bereits gekaufte Karten können bei Karin Timke unter 0 42 06 / 93 90 (täglich ab 16 Uhr) oder am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zurückgegeben werden. Ein Ersatztermin gibt es noch nicht.

Das Krankenhaus Johanneum Wildeshausen reagiert ebenfalls und cancelt alle geplanten Patientenvorträge aus dem Programm „Seminare & Vorträge“. Davon betroffen sind zunächst die Vorträge „Wenn Knieschmerzen quälen“ am Montag, 16. März, und „Patientenverfügung – Was muss ich beachten“ am Montag, 23. März. Informationen zu den übrigen Vorträgen des Halbjahres werden rechtzeitig auf der Homepage des Krankenhauses bekannt gegeben.

Die Wüstinger Jakkolo-Woche zugunsten der Deutschen Krebshilfe, die vom 20. bis 28. März geplant war, wird verschoben, laut Organisator Horst Köster wahrscheinlich in den Juni oder September. Alle noch bis zum 31. März eingehenden Spendengelder werden dann schon einmal an die Krebshilfe überwiesen, die den Unterstützern direkt ihre Spendenquittung zukommen lasse, erklärte Köster weiter.