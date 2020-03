Auch der Frühjahrs-Kramermarkt in Delmenhorst ist mittlerweile von der Stadtverwaltung abgesagt worden. (Janina Rahn)

Um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus so stark wie möglich zu verlangsamen und somit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, werden in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Der Überblick.

Absagen in Delmenhorst

Donnerstag, 12. März: Der Auftritt des Zauberers Christopher Köhler in der Divarena wurde von der Stadt untersagt. „Wir haben uns bereits um einen Ausweichtermin gekümmert, dies ist der 15. Oktober“, erklärte Lisa-Marie Nistler, Teamleiterin Veranstaltungen und Künstler in der Divarena. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bis zum 31. März an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. „Wie es mit den Veranstaltungen im März weitergeht, wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen klären.“ Die Divarena werde informieren.

Freitag, 13. März: Das Konzert der Stokes am Freitag, 13. März, im Riva muss ebenfalls ausfallen. „Weil der Leadsänger der Stokes gesundheitlich zu einer Risikogruppe zählt, hat sein Arzt ihm geraten, dieses Konzert nicht durchzuführen“, erklärt Veranstalter Dieter Freese. Er hat aber schon einen Ersatztermin: Sonnabend, 14. November, 21 Uhr. Die Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Wer an dem Ausweichtermin nicht kann, kann die Tickets dort zurückgeben, wo er sie erstanden hat.

Sonnabend, 14. März: Da der gesamte Betrieb im Theater Kleines Haus aktuell ruht, findet auch das Konzert mit Tim Fischer nicht statt. Für sämtliche nun ausfallende Veranstaltungen werden Ersatztermine gesucht, sodass die gekauften Karten erstmal ihre Gültigkeit behalten. Für Theateraufführungen gilt: „Abonnenten können sich die Veranstaltung gutschreiben lassen und mit in die nächste Saison nehmen. Wir versuchen aber, für alle Veranstaltungen Ersatztermine zu bekommen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit“, erklärt Bettina Schmitz von der Konzert- und Theaterdirektion.

Sonnabend, 14. März: Die Schlagerparty ist zwar ein Publikumsmagnet fürs Riva, wegen Corona wird die jetzt geplante Auflage allerdings verschoben. „Alle bisher erworbenen Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, bis spätestens zum 3. Oktober“, sagt Riva-Chef Tarik Cirdi. Dann ist die nächste Ausgabe der Party angesetzt. Wenn es zuvor einen zusätzlichen neuen Termin geben sollte, wird dieser rechtzeitig über die entsprechenden Medien bekannt gegeben. Wer an den Ausweichterminen nicht kann, kann die Tickets dort zurückgeben, wo er sie erstanden hat.

Sonnabend, 14. März: Die Stadt Delmenhorst hat die „Wrestling Legends Show“ in der Markthalle abgesagt.

Sonnabend, 14. März, und Sonntag, 15. März: Aufgehoben ist nicht aufgeschoben heißt es bei der Musikschule Strings: Das Musical „Skandal im Zauberwald“ wird voraussichtlich am 3. und 11. Juli aufgeführt. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit und werden auf die neuen Termine übertragen. Allerdings können sie auch im Büro der Musikschule zurückgegeben werden. Weitere Infos unter 0 42 21 / 7 43 21.

Sonntag, 15. März: Auch das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur wird geschlossen bleiben. Was bedeutet, dass weder die Wollekidz wie geplant Osterlämmer bekleben und gestalten noch dass das Tanzbein am Nachmittag in der Turbinenhalle geschwungen werden kann. Die Wollekidz werden wahrscheinlich am Sonntag, 19. April, kreativ, der Workshop steht dann unter der Überschrift „Recycling-Werkstatt“. Und der nächste Tanz in der Turbinenhalle ist am Sonntag, 8. November, geplant.

Sonntag, 15. März: Ebenfalls untersagt wurde das Kirchenkonzert „Matthäuspassion“ in der Markthalle. Ein Nachholtermin hierfür ist aktuell noch nicht bekannt.

Sonntag, 15. März: Horst bleibt im Hangar, die Stadtrundfahrt von Delbus und Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft fällt aus. Die nächste „Stadtrundfahrt mit Horst“ ist für Sonntag, 20. September, geplant.

Sonntag, 15. März: Auf der „Tour de Marien“ sollten eigentlich alle Gotteshäuser der katholischen Pfarrei St. Marien besucht werden. Doch wegen der aktuellen Lage wird nicht getourt. „Die Aktion wird zu einem späteren Termin nachgeholt“, erklärt Pfarrer Guido Wachtel.

Sonntag, 15. März: Selbst Jake und Elwood Blues, die legendären „Blues Brothers“, trifft es. Der Rotary-Club Delmenhorst hat die Benefizfilmvorstellung mit dem Kultstreifen im Maxx am Delmenhorster Bahnhof verschoben. Der neue Termin wird noch mitgeteilt.

Sonntag, 15. März: Der Bridge-Sportclub zieht ebenfalls seine Konsequenzen: Das 21. Paarturnier an der Düper Straße wird nicht stattfinden.

Dienstag, 17. März: Die Geschäftsstelle des Reservistenverbandes hat ebenfalls reagiert und lässt den Jahresempfang in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne ausfallen. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist allerdings nicht vorgesehen.

Mittwoch, 18. März: „Leider muss ich die Veranstaltung mit Sabine Lutkat ‚Englische Märchenerzählungen. Fairies, Selkies and Co.‘ absagen, da all unsere Besucher zur Risikogruppe der älteren Menschen gehören“, erklärt Lore Giesen-Wiche vom Treffpunkt Deichhorst. „Ein neuer Termin steht noch nicht fest, wir wollen erst abwarten, wie sich die Corona-Epidemie entwickelt.“

Donnerstag, 19. März: Die Frauengeschichte der Stadt kann warten, zumindest bis die Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus wieder reduziert werden können. Dann wird Paul Wilhelm Glöckner seinen entsprechenden Vortrag bei Frau & Kultur nachholen.

Sonntag, 22. März: Vorübergehend ins Trockendock gehen auch die Hasport Shantys, die nun mit ihren Zuhörern planen, am Sonntag, 19. April, in See zu stechen.

Sonntag, 22. März: Abgeblasen wurde auch der 1. Delmenhorster Bläser Mob des DTB-Musikzugs und der Musikschule Strings. Ein neuer Termin wurde aber schon gefunden: Sonntag, 6. September.

Mittwoch, 25. März: Wegen der aktuellen Entwicklungen hat der CDU-Kreisverband Delmenhorst seine Mitgliedervollversammlung abgesagt. Bei der Versammlung wollte die Union Petra Gerlach offiziell zur Oberbürgermeister-Kandidatin küren. Neuer Termin für diesen Parteitag ist nun Mittwoch, 1. Juli, 19 Uhr, im Hotel Thomsen.

Freitag, 27. März: Das wegen der großen Nachfrage anberaumte Wiederholungskonzert „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Große Diven vergangener Zeiten" im Hannelore-Händel-Haus der Arbeiterwohlfahrt wird erst im Herbst stattfinden, hat der Kulturkreis Delmenhorst beschlossen. Der neue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, teilt der Verein mit.

Sonnabend, 28. März: "Wir fühlen uns für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher verantwortlich und haben unseren Flohmarkt von Frauen für Frauen aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr abgesagt", teilte Christine Peters, Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte, mit.

Sonnabend, 11. April: Zahlreiche Gummienten werden wegen des Corona-Virus erst später in diesem Jahr schwimmen: Der Lions-Club Gräfin Hedwig verschiebt das Entenrennen. Der neue Termin steht noch nicht fest. Die bereits verkauften Lose behalten ihre Gültigkeit. Wer sein Los zurückgeben möchte, kann das ab sofort bei Juwelier Buchholz an der Bahnhofstraße 41 machen und bekommt sein Geld zurück.

Sonntag, 14. April: Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Delmenhorst fällt aus: Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat den 14. Delmenhorster Autofrühling abgesagt. Dies sei in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geschehen, teilt Pressesprecherin Swantje Oehler mit. „Bei dem Delmenhorster Autofrühling handelt es sich um eine Großveranstaltung im Innenstadtbereich, bei der eine besondere Nähe des Publikums untereinander gegeben ist. Zum Autofrühling in der Delmenhorster City werden erfahrungsgemäß circa 25 000 Besucher, darunter auch überregionales Publikum, erwartet“, erklärt Swantje Oehler die Beweggründe. Ein Nachholtermin für die Veranstaltung ist nicht geplant.

Sonnabend, 25. April, bis Mittwoch, 29. April: Der Frühjahrs-Kramermarkt fällt ins Wasser. „Das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Volksfest kann aufgrund der hohen Besucherfrequenz in diesem Frühjahr nicht stattfinden“, begründete die Stadtverwaltung, warum sie den Kramermarkt nicht stattfinden lassen will. „Die Absage des Volksfestes im April ist jedoch alternativlos.“

Absagen in der Gemeinde Ganderkesee

Freitag, 13. März: „De wilde Hilde“, das neueste Stück der Speelkoppel Lintel wurde von der Gemeinde abgesagt. Der bereits bezahlte Eintrittspreis wird erstattet. Die Karteninhaber können hierzu per E-Mail an info@regiovhs.de oder telefonisch unter 0 42 22 / 4 44 44 Kontakt mit der Regio-Volkshochschule aufnehmen. Kulturmanager Sven Poppe werde mit der Speelkoppel Lintel über einen Nachholtermin sprechen und diesen mitteilen.

Sonnabend, 14. März: Die Ansage des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen war eindeutig: Bis zum 30. Juni sind keine Mitgliederversammlungen durchzuführen, „um so eine Verbreitung des zurzeit in Umlauf befindli-chen Corona-Virus einzuschränken und dadurch Personen über 65 Jahre, welche sehr dafür anfällig sind, zu schützen“, teilt der Ganderkeseer Vorsitzende Gerold Porth mit. Alle weiteren Informationen würden zeitnah veröffentlicht.

Montag, 16. März: Der Vorstand der Ganderkeseer FDP wird bis auf weiteres weiter im Amt bleiben, denn die Jahreshauptversammlung der Gemeinde-Liberalen wurde abgesagt. „Wir werden neu dazu einladen, sobald sich die Lage entspannt hat“, sagt Pressesprecher Carsten Scherschanski.

Mittwoch, 18. März: Auch der Hegering Ganderkesee wird wegen der Corona-Epidemie seine Versammlung verschieben. „Ich werde zu gegebener Zeit informieren, wann der neue Termin stattfinden soll“, teilt Hegeringsleiter Jan-Bernd Meyerholz mit.

Freitag, 20. März: Im Laurentius-Hospiz sollte eigentlich in einer speziellen Gedenkfeier der Verstorbenen gedacht werden. Diese Feier wurde ersatzlos gestrichen.

Montag, 23. März: Der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum sagt seine Jahreshauptversammlung ab. „Im Zuge der aktuellen Entwicklungen rund um die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 ist der geplante Termin für uns nicht aufrechtzuerhalten, da die Sorge um die Gesundheit von Vereinsmitgliedern und Besuchern im Vordergrund steht“, erklärt der Vorsitzende Matthias Zilkens. Ein Nachholtermin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Sonnabend, 28. März: Der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum wird zudem seine diesjährige Teilnahme am „Tag der sauberen Landschaft“ verschieben. Auch für die Aufräumaktion soll rechtzeitig über einen Nachholtermin informiert werden – „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betont der Vereinsvorsitzende Matthias Zilkens.

Absagen in der Samtgemeinde Harpstedt

Sonnabend, 14. März: Die 80er-90er-2000er-Party im Koems wurde am Freitag vom Landkreis „mit sofortiger Wirkung untersagt“, teilte Kreissprecher Oliver Galeotti mit. Offensichtlich wollte der Veranstalter nicht freiwillig absagen. neben der erhöhten Infektionsgefahr, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, weist Galeotti auf ein weiteres problem hin: „Auf Großveranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen schwierig.“ Die Kreisverwaltung appelliere in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein aller Veranstalter; ebenfalls sollten Besucher eine Teilnahme genau abwägen, teilte Galeotti mit.

Sonntag, 15. März: Das Konzert der Klosterbachtaler im Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte wird nicht über die Bühne gehen. Bereits gekaufte Karten können bei Karin Timke unter 0 42 06 / 93 90 (täglich ab 16 Uhr) oder an diesem Freitag zwischen 20 und 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zurückgegeben werden. Ein Ersatztermin gibt es noch nicht.

Freitag, 20. März: Der Auftritt der Rockband Never Too Late wird in die Saison 2020/2021 verschoben, teilt das Team der Reihe Kultur am Glockentum in Dünsen mit. Wer sich bereits Eintrittskarten gekauft hat, kann diese an den bekannten Vorverkaufsstellen wieder zurückgeben.

Absagen in Wildeshausen

Montag, 16. und 23. März: Das Krankenhaus Johanneum Wildeshausen reagiert ebenfalls und cancelt alle geplanten Patientenvorträge aus dem Programm „Seminare & Vorträge“. Davon betroffen sind zunächst die Vorträge „Wenn Knieschmerzen quälen“ an besagtem Montag sowie „Patientenverfügung – Was muss ich beachten“ am Montag darauf. Informationen zu den übrigen Vorträgen des Halbjahres werden rechtzeitig auf der Homepage des Krankenhauses bekannt gegeben.

Mittwoch, 25. März: Der Bürgermeister der Stadt Wildeshausen und in Personalunion General der Gilde, Jens Kuraschinski, und Oberst Wilhelm Meyer haben das traditionelle Schaffermahl abgesagt. „Mit der Absage schließen wir uns den bisher allgemein ausgesprochenen Empfehlungen zur Minimierung der Virusausbreitung an, auch wenn wir deutlich unterhalb einer Personenzahl von 1000 Besuchern liegen“, erklärte Meyer. Zum Schaffermahl waren rund 150 Gäste in den historischen Rathaussaal eingeladen worden, unter anderem der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, als Ehrengast.

Absagen in der Gemeinde Hude

Montag, 16. März: Die Mitgliederversammlung des Hospizkreises Ganderkesee-Hude fällt ebefalls aus und wird, wie der Verein mitteilt, auf einen unbestimmten Termin verschoben. Der neue Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Freitag, 20. März, bis Sonnabend, 28. März: Die Wüstinger Jakkolo-Woche zugunsten der Deutschen Krebshilfe wird verschoben, laut Organisator Horst Köster wahrscheinlich in den Juni oder in den September. Alle noch bis zum 31. März eingehenden Spendengelder werden dann schon einmal an die Krebshilfe überwiesen, die den Unterstützern direkt ihre Spendenquittung zukommen lasse, erklärte Köster weiter.

Sonnabend, 21. März, und Sonntag, 22. März: Im Forum der Peter-Ustinov-Schule wird es still bleiben. Die zwei Konzertabende unter dem Titel „Die Welt braucht Lieder“ mit dem Pianisten Arndt Baeck und dem Oldenburger Blechbläserensemble Art Brass werden nicht stattfinden. „Als Ersatztermin haben wir das Wochenende 12. und 13. September gefunden und hoffen, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat“, teilte Arnd Baeck mit.