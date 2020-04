Auch das Gildefest in Wildeshausen ist mittlerweile von den Verantwortlichen abgesagt worden. (INGO MÖLLERS)

Um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus so stark wie möglich zu verlangsamen und somit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, werden in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Der Überblick.

Absagen in Delmenhorst

Sonnabend, 11. April: Zahlreiche Gummienten werden wegen des Corona-Virus erst später in diesem Jahr schwimmen: Der Lions-Club Gräfin Hedwig verschiebt das Entenrennen. Der neue Termin steht noch nicht fest. Die bereits verkauften Lose behalten ihre Gültigkeit. Wer sein Los zurückgeben möchte, kann das ab sofort bei Juwelier Buchholz an der Bahnhofstraße 41 machen und bekommt sein Geld zurück.

Sonntag, 12. April: Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Delmenhorst fällt aus: Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat den 14. Delmenhorster Autofrühling abgesagt. Dies sei in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geschehen, teilt Pressesprecherin Swantje Oehler mit. „Bei dem Delmenhorster Autofrühling handelt es sich um eine Großveranstaltung im Innenstadtbereich, bei der eine besondere Nähe des Publikums untereinander gegeben ist. Zum Autofrühling in der Delmenhorster City werden erfahrungsgemäß circa 25 000 Besucher, darunter auch überregionales Publikum, erwartet“, erklärt Swantje Oehler die Beweggründe. Ein Nachholtermin für die Veranstaltung ist nicht geplant.

Donnerstag, 16. April: „Die Ursache ist mikroskopisch, die Auswirkungen unübersehbar“, schreibt Daniel Hewer. Aber so winzig ein einzelnes Coronavirus auch sein mag, auch der Kreisfeuerwehrverband Delmenhorst beugt sich ihm. Deshalb wird die Verbandsversammlung auf ein späteres Datum verschoben. „Sobald sich die Virenlage normalisiert hat“, werde über den neuen Termin informiert. Hewer: „Ich freue mich dann auf ein hoffentlich zahlreiches gesundes Wiedersehen.“

Sonnabend, 18. April: Der Termin ist fix, an jedem dritten Sonnabend im Monat wird im Familienzentrum Villa in der integrativen Disoc "People Are Peolple" getanzt. Nicht so im Märuz, nicht so im April. Diese beiden Termine hat die Stadtverwaltung Delmenhorst vorsorglich abgesagt. „Der Fachdienst Jugendarbeit folgt damit der Empfehlung der Landesregierung, Sozialkontakte zu minimieren und Veranstaltungen abzusagen, bei denen Menschen in engem Kontakt stehen, damit die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann“, erklärt Stadtsprecher Timo Frers.

Donnerstag, 23. April: Der Schutz der Bevölkerung genießt laut Stadtverwaltung Priorität, deswegen wird die Sportlerehrung verschoben. Der Fachdienst Schule und Sport sucht derzeit nach einem Ersatztermin – soweit möglich voraussichtlich zum Jahresende. In diesem Jahr sollen 44 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt fünf Vereinen für ihre sportlichen Erfolge im Jahr 2019 ausgezeichnet werden.

Sonnabend, 25. April, bis Mittwoch, 29. April: Der Frühjahrs-Kramermarkt fällt ins Wasser. „Das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Volksfest kann aufgrund der hohen Besucherfrequenz in diesem Frühjahr nicht stattfinden“, begründete die Stadtverwaltung, warum sie den Kramermarkt nicht stattfinden lassen will. „Die Absage des Volksfestes im April ist jedoch alternativlos.“

Sonntag, 26. April: Kein Swing und Big-Band-Sound im Autohaus. Auch das Konzert der Big Band der Polizei Niedersachsen im Autohaus Brüning wurde abgesagt. Allerdings behalten die bereits gekauften Tickets vorerst ihre Gültigkeit, denn die Organisatoren befinden sich nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit der Big Band und dem Stargast Frank Marpoder, um schnellstmöglich einen neuen Termin zu finden.

Sonntag, 26. April: Der 7. Erlebnis-Tag der Gästeführung im Oldenburger Land ist abgesagt worden. An dem Tag hätte in zahlreichen Gemeinden im Oldenburger Land kostenlose Kurzgästeführungen stattfinden sollen. In Delmenhorst waren "Der Wassergang" mit Ela Schulze, "Die Nordwolle gestern und heute" mit Ingrid Heimann und !150 Jahre Jute" mit Bärbel Isler geplant.

Dienstag, 28. April: Die meisten Mitglieder gehören zur Risikogruppe der älteren Menschen und der Menschen mit Vorerkrankungen. Deswegen haben die Verantwortlichen der Ilco-Selbsthilfegruppe, also der Solidargemeinschaft für Stomaträger und Darmkrebsbetroffene sowie deren Angehörige, ihre Treffen in diesem und im kommenden Monat abgesagt.

Dienstag, 28. April: Nach einer kurzen internen Beratung hat sich der Kreisvorstand der FDP dafür entschieden, ebenfalls alle Veranstaltungen zu canceln. Nicht nur den Kreisparteitag, sondern auch das Treffen des kommunalpolitischen Arbeitskreises und die nächsten Vorstandssitzungen. „Ich werde mich wieder bei allen Mitgliedern und Interessenten melden, wenn wir diese weltweite Epidemie hier bei uns unter Kontrolle haben“, sagt der Delmenhorster FDP-Vorsitzende Tamer Sert. Trotzdem habe er bei allen Fragen ein offenes Ohr und könne zum Beispiel telefonisch kontaktiert werden.

Donnerstag, 30. April: Am Vorabend des 1. Mai wird normalerweise der traditionelle Arbeitnehmerempfang der Stadt Delmenhorst ausgerichtet. Doch auch dieser muss in diesem Jahr ausfallen, diese Entscheidung hat Oberbürgermeister Axel Jahnz vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise getroffen. Auch wenn die in den vergangenen Tagen landesweit verfügten weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die eine derartige Veranstaltung ohnehin verbieten würden, zwar vorerst nur bis zum 18. April gelten, ist laut Verwaltung „angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung“ aber zu nicht auszuschließen, dass sie über dieses Datum hinaus verlängert werden müssen. „Selbst wenn die Maßnahmen die erhoffte Wirkung zeigen und sich die Ausbreitung des neuartigen Krankheitserregers zumindest verlangsamen lässt, ist für Ende April leider immer noch mit einer hohen Gefährdung zu rechnen“, teilt die Verwaltung mit. Zum Schutz der Gäste und der allgemeinen Bevölkerung wird die Stadt daher auf die Veranstaltung verzichten.

Freitag, 8. Mai, Sonnabend, 9. Mai und Sonnabend, 16. Mai: „Wir hatten uns schon so auf die Zusatzvorstellungen von 'Ein Festival der Liebe' gefreut“, bedauert Petra Witte, Ensemblemitglied des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst. Aufgrund der Corona-Pandemie muss nun aber auch die beliebte Musikrevue der 70er Jahre verschoben werden. Bühnenleiter Dirk Wieting hat aber auch bereits die neuen Termine bekannt gegeben: Die Zusatzvorstellungen finden nun von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September, statt. Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Reservierungen für noch freie Plätze sind ab sofort möglich. Diese werden telefonisch von der Konzert- und Theaterdirektion unter 0 42 21 /1 65 65 entgegengenommen oder online unter www.ntd-del.de (ab Montag, 6. April) bestellt.

15. bis 17. Mai: Der Niederdeutsche Bühnenbund Niedersachsen und Bremen hat einige seiner Veranstaltungen abgesagt. Darunter fällt auch das Theaterfestival für „Neue Niederdeutsche Dramaturgie“, die eigentlich vom 15. bis 17. Mai in Delmenhorst stattfinden sollte. Das Festival soll nun 2021 nachgeholt werden.

Donnerstag bis Sonnabend, 11. bis 13. Juni: Auch, wenn es eigentlich noch etwas hin ist, hat die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) in enger Abstimmung mit der Stadt beschlossen, auch das diesjährige Delmenhorster Stadtfest, das vom 11. bis 13. Juni geplant war, abzusagen. „Das Stadtfest in der Delmenhorster City wird erfahrungsgemäß von circa 30 000 Besuchern, darunter auch viele überregionale Gäste, besucht“, heißt es in der Erklärung der DWFG. Diese prüfe nun die Möglichkeiten, einen Nachholtermin für das Stadtfest im Spätsommer dieses Jahres zu finden.

Absagen in der Gemeinde Ganderkesee

Sonnabend, 18. April: Schweren Herzens Verein Rathauskonzerte Ganderkesee schon nicht mehr Ambra statt Corona hieß, weil das Rathaus nicht mehr aus Austragungsort zur Verfügung stand, fallen auch die beiden Kurzkonzerte, die am Sonntag, 5. April, das „Frühlingserwachen“ bereichern sollten, aus. Der Vereinsvorsitzende Stefan Lindemann teilte mit: „Was mit dem Rathauskonzert am 18. April sein wird, wird nach den Osterfeiertagen entschieden“, sagt Lindemann. Doch dann fiel die Entscheidung schon am 26. März. Auch das Konzert fällt aus.

Mittwoch, 8. April: Auch Trauernde müssen derzeit Wege finden, anders als vielleicht bisher mit ihrem Schmerz umzugehen, denn auch zahlreiche Treffen der Hospizbewegung müssen ausfallen. So auch das Lebenscafé für Trauernde in den Räumlichkeiten des Laurentius-Hospizes in Falkenburg.

Donnerstag, 9. April: "Der Schützenverein Bergedorf wünscht seinen Vereinsmitgliedern und allen anderen, dass sie gesund durch diese schwierige Zeit kommen", schreibt Sabine Köhler. Der Verein selbst tut auch sein Möglichstes und strich nicht nur den Termin für das Doppelkopf-Turnier aus dem Kalender, sondern setzt alle Übungsschießen aus.

Sonntag, 12. April: Zwangspause beim Heimat- und Ortsverein Elmeloh-Almsloh. Gleich mehrere Termine sind im Vereinsleben betroffen, erklärt der Vorsitzende Reinhard Siemer. Am Ostersonntag sollte das Osterfeuer lodern, zuvor sollte natürlich noch die Strauchschnittabnahme erfolgen: ebenfalls gestrichen. „Und alle Gruppentreffen wie auch private Treffen im Dorfgemeinschaftshaus in Elmeloh finden bis auf Weiteres nicht statt“, ergänzt Siemer.

Sonntag, 12. April, bis Sonntag, 19. April: Die evangelische Kirche in Oldenburg hat, wie berichtet, die Empfehlung ausgesprochen, keine Gottesdienste mehr zu feiern, entsprechend sind aktuell auch Kirchenkonzerte keine Option. Kreiskantor Thorsten Ahlrichs teilt deswegen mit, dass vorerst alle bis Mitte April geplanten Konzerte in der Kirche St. Cyprian und Cornelius abgesagt sind. Betroffen sind das Osterkonzert (Sonntag, 12. April), das Nachtkonzert (Freitag, 17. April), eine Orgelführung (Sonnabend, 18. April) und das Abschlusskonzert (Sonntag, 19. April).

Mittwoch, 15. April, bis Sonnabend, 18. April: Der Vernunft gehorchend hat auch der Hospizkreis Ganderkesee-Hude eine Reihe von Veranstaltungen abgesagt. Auch Genuss am Lebensende (Mittwoch, 15. April) und den Trauerspaziergang (Sonnabend, 18. April). Sobald wieder Veranstaltungen stattfinden können, wird der Hospizkreis diese über die Medien bekannt geben, ebenfalls empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage des Vereins unter www.hospizkreis-ganderkesee-hude.de. Auch das Büro des Hospizkreises ist bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 19. April, geschlossen. Wer Unterstützung benötigt, kann aber weiterhin Kontakt aufnehmen: 01 60 / 99 64 39 44.

Mittwoch, 22. April: Auch der Freundeskreis Haus Müller pausiert vorerst. Das betrifft nicht nur alle Kulturaktivitäten, sondern auch die Mitgliederversammlung Ende April. „Wir werden zu gegebener Zeit dazu einladen“, teilt Petra Holzapfel-Sperling mit. Und sie gibt gleich noch ein paar Tipps: Wem aktuell Kultur fehle, der solle mal einen virtuellen Museumsbesuch, zum Beispiel im Rijksmuseum in Amsterdam, machen. Im Netz lassen sich eine Vielzahl von Museen finden, die in einem virtuellen Rundgang erkundet werden können.

Mittwoch, 22. April: Hans Krone vom Sozialverband VDK erinnerte daran, dass die Fahrt zur Meyer-Werft in Papenburg abgesagt wurde.

Sonntag, 26. April: Der 7. Erlebnis-Tag der Gästeführung im Oldenburger Land ist abgesagt worden. An dem Tag hätte in zahlreichen Gemeinden im Oldenburger Land kostenlose Kurzgästeführungen stattfinden sollen. In Ganderkesee waren "Bookholzberg – gestern und heute" mit Peter Hedemann und "Finger-Tips & Daumen-Grün" mit Elisabeth Kühling in Rethorn geplant.

Sonntag, 26. April: In Bookholzberg wird in diesem Jahr der Frühling anders als sonst begrüßt, aber auf jeden Fall nicht mit dem schon traditionellen Frühlingsmarkt. Das haben Vorstand und Beirat des Vereins Wir in Bookholzberg (WIB) so entschieden. „Wir hoffen auf einen Neubeginn in 2021“, teilt der WIB-Vorsitzende Dietmar Mietrach mit.

Sonntag, 17. Mai: Der Ganderkeseer Wanderclub „Edelweiß“ folgt dem Vorbild sämtlicher anderen Sportvereine und hat den traditionellen IVV-Wandertag abgesagt. „Nach Rücksprache mit unseren Mitgliedern und dem Dachverband, dem Deutschen Volkssportverband, ist dies die einzig richtige Entscheidung“, erklärt Vorsitzender Uwe Meyer. Keiner wisse, wie sich die Situation bis dahin verändert. Schließlich solle das Wandern der Gesundheit dienen und Spaß machen. Drei große Wandervereine, die Wanderfreunde Niederndorf aus dem Sauerland sowie die Wanderfreunde aus Dülmen und Datteln mit insgesamt 150 Teilnehmern, hätten ihren angekündigten Besuch bereits vorsorglich auf die Septemberveranstaltung verschoben, die turnusgemäß Anfang September stattfinden soll.

Absagen in der Samtgemeinde Harpstedt

Freitag, 17. April: Vorerst keine Gästeführungen, heißt es in Harpstedt. Die Betriebsbesichtigung der Firma Meiners Saaten (Freitag, 17. April) und die Tour „Nach Colnrade mit dem Rade“ (Sonntag, 19. April) fallen aus.

Donnerstag, 30. April: Nein, es wird dieses Jahr nicht in den Mai getanzt, Rogge Dünsen ist geschlossen, DJ Max legt keine Musik auf. Das geben die drei organisierenden Vereine – der Heimatverein "Wir dat Dörp Dünsen", der Schützenverein Dünsen und der Sport-Club Dünsen – bekannt. Die bereits verkauften Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen Wesselhof in Dünsen, Schreibwaren Beuke in Harpstedt und bei den jeweiligen Vorständen Mario Kreutz (0 42 44 / 96 74 03), Uwe Lustig (0 42 44 / 23 28) und Andrea Schadwinkel (0 42 24 / 13 63). Da Rogge Dünsen nicht geöffnet ist, können dort erworbene Karten bei Andrea Schadwinkel zurückgegeben werden.

Sonnabend, 11. Juli: Nach einer Besprechungen mit den Mitgliedern des Organisationsteams der 4. Kulturnacht in der Samtgemeinde Harpstedt und nach der Rücksprache mit Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse steht fest: die Kulturnacht 2020 fällt aus – sie soll stattdessen im Sommer 2021 stattfinden. „Alle bisherigen Meldungen bleiben bestehen und werden berücksichtigt“, erklärt Steffen Akkermann für das Organisationsteam. Man werde sich aber rechtzeitig, wenn wieder „normale Zeiten“ angebrochen sind, bei allen potenziellen Teilnehmern melden, um dann die Planungen voranzutreiben.

Absagen in Wildeshausen

Sonnabend, 25. April: Saisonende für die Jazzfreunde Wildeshausen, das teilt der erste Vorsitzende Jörg Skrzippek mit. Die beiden Konzerte am 25. April und am Freitag, 8. Mai, werden corona-bedingt abgesagt. Skrzippek: „Wir bemühen uns, Ersatztermine mit den Musikern für den Herbst 2020 zu vereinbaren.“

Sonntag, 26. April: Der 7. Erlebnis-Tag der Gästeführung im Oldenburger Land ist abgesagt worden. An dem Tag hätte in zahlreichen Gemeinden im Oldenburger Land kostenlose Kurzgästeführungen stattfinden sollen. In Wildehausen war „Eine Oase der Stille – zwischen Freud und Leid“ mit Karola Müller geplant.

Sonnabend, 2. Mai, und Sonntag, 3. Mai: Das erste Mai-Wochenende wird nicht, wie geplant, ein Publikumsmagnet in Wildeshausen, sondern es wird eher still und ruhig. Sowohl der Stadtlauf „Laufzeit“ am Sonnabend als auch der verkaufsoffene Sonntag, zu dem zahlreiche Aussteller rund um die Themen Spargel, Gesundheit, Wellness und Klimaschutz kommen wollten, fällt aus. In dem Atemzug werden auch der „Fahr-Rad!-Tag“ des Naturparks Wildeshauser Geest zur Einweihung der neuen Radwegweiser im Landkreis Oldenburg und der neu angedachte „Tag der Retter“ auf der Burgwiese, bei dem sich unter anderen die Polizei, das Technische Hilfswerk oder auch das Deutsche Rote Kreuz präsentieren wollten, abgesagt. Alle Veranstalter setzen nun auf das erste Mai-Wochenende im kommenden Jahr.

Sonnabend, 22. Mai, und Sonntag, 23. Mai: Angesichts der Pandemie hat jetzt auch der Niedersächsische Heimatbund (NHB) den diesjährigen 101. Niedersachsentag mit Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil am 22. und 23. Mai in Wildeshausen abgesagt. Dies teilte die Geschäftsstelle des NHB mit. „Selbst wenn die Versammlungsbeschränkungen nach dem 18. April wie auch immer aufgehoben sein sollten, ist nicht damit zu rechnen, dass sich das hohe Infektionsrisiko alsbald auflösen und im Mai Normalität eingetreten sein wird“, “ erklärt NHB-Geschäftsführer Thomas Krueger. Zudem sprächen organisatorische Gründe für die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt. Präsident Hansjörg Küster ergänzt: „Gern hätten wir mit dem Niedersachsentag 2021 zum 750-jährigen Stadtjubiläum beigetragen, das bedauerlicherweise ohnehin durch die Pandemie durcheinander geraten ist.“ Der nächste Niedersachsentag finde am 28. und 29. Mai 2021 in Braunschweig, im Jubiläumsjahr 75 Jahre Niedersachsen, statt.

Sonntag, 31. Mai, bis Sonnabend, 6. Juni: Aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Wochen und den entsprechenden Verfügungen des Landes Niedersachsen hat sich die Wildeshauser Schützengilde entschieden, das diesjährige Gildefest und die damit verbundenen Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum zu Pfingsten ausfallen zu lassen. „Wir sind uns der Auswirkungen und Konsequenzen des Coronavirus bewusst,“ teilt General und Bürgermeister Jens Kuraschinski mit. „Insofern wollen wir als Wildeshauser Schützengilde verantwortungsbewusst agieren und unseren Beitrag zur Verlangsamung der Virusausbreitung in der Bevölkerung leisten.„ “Die zeitlich unbestimmte Rechtslage, wonach Großveranstaltungen verboten sind, ist inhaltlich völlig richtig und selbstverständlich auch für uns bindend“, betont auch Gildeoberst Willi Meyer. Der Höhepunkt der Pandemie werde von den Experten gerade zum Pfingstfest hin prognostiziert. Insoweit habe man sich entschlossen, das Gildefest abzusagen. Diese Entscheidung bringe auch Plansicherheit für die Vertragspartner. „Wir appellieren weiterhin an alle Gildeclubs, diese Entscheidungen sehr ernst zu nehmen, gerade was die eigenständig angesetzten Frackproben betrifft“, erklärt Kuraschinski. Seit 1948 sei das Gildefest ununterbrochen zu Pfingsten gefeiert worden. Im Jahre 2020, dem Jubiläumsjahr der Stadt Wildeshausen, werde diese Tradition nunmehr unterbrochen, bedauert die Schützengilde. Wenn sich jetzt alle an die Vorgaben der Behörden hielten, werden man 2021 sicher wieder gemeinsam ein tolles und fröhliches Gildefest feiern können.

Absagen in der Gemeinde Hude

Mittwoch, 15. April: Das öffentliche Leben ruht, Kulturveranstaltungen fallen aus, Einrichtungen sind geschlossen oder reduzieren den Publikumskontakt auf ein absolutes Minimum. Dieser Logik folgend hat die Gemeinde Hude alle politischen Sitzungen abgesagt, auch die des Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt.

Freitag, 24. April, und Sonnabend, 25. April: Das Irische Wochenende, zu dem der Verein Pro Musica Activa eingeladen hatte, fällt auch aus. Geplant waren Konzerte mit den Gruppen Iontach und Lack of Limits. „Wir bedauern diese Entwicklung natürlich sehr“, erklärt Martin von Maydell, „aber es ist nicht zu erwarten, dass wir ausreichend Publikum im Kulturhof haben werden, selbst wenn das öffentliche Leben ab dem 20. April langsam wieder hoch gefahren wird.“ Sobald die Lage übersichtlicher sei, werde man sich mit den Bands und dem Kulturhof um einen neuen Termin bemühen. Für die Rückgabe der bereits gekauften Karten wird um telefonische Rücksprache unter der Nummer 0 44 08 / 80 98 02 gebeten.

Sonntag, 26. April: Der 7. Erlebnis-Tag der Gästeführung im Oldenburger Land ist abgesagt worden. An dem Tag hätte in zahlreichen Gemeinden im Oldenburger Land kostenlose Kurzgästeführungen stattfinden sollen. In Hude war „Das Skulpturenufer in Hude“ mit Daniela Kahmann-Ahrens geplant.

Freitag, 8. Mai: An dem Tag bleibt der Kalender leer bei den Mitgliedern der Reha-Sportgruppe Hude. Der Verein teilt mit, dass die geplante Fahrt nach Leer ausfällt.

Sonntag, 17. Mai: Es sollte die Premiere des „1. Huder Frühlingslaufs“ werden. Daraus soll ein jährliches Event wachsen, mit dem der Rotary-Club Hude-Oldenburg „die Jugendabteilungen der uns unterstützenden Vereine und Institutionen“ unterstützen wollte, erklärt Gerburg Schaller, für die Öffentlichkeitsarbeit der Rotarier zuständig. „Das Ziel haben wir unverändert. Deswegen möchten wir diese Laufveranstaltung auch noch in diesem Jahr nachholen. Die völlig unüberschaubare Situation lässt zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Aussage für einen neuen Termin zu.“

Absagen in der Gemeinde Hatten

Sonnabend, 18. April: Der alljährlich im Frühjahr stattfindende Pflanztag im Bestattungswald für Haustiere in Sandkrug wird verschoben. „Normalerweise werden auf jedes Haustiergrab der letzten zwölf Monate im Beisein der Besitzer zwei kleine Buchen gepflanzt“, teilt Revierförster Karl-Heinz Pelster mit, der den Bestattungswald vor elf Jahren eingerichtet hat. „In Anbetracht der momentanen und unvorhersehbaren Corona-Lage wird der diesjährige Pflanztag aber auf den Herbst oder auf das nächste Jahr verschoben.“ Die Rufbereitschaft für Haustierbestattungen werde unterdessen unter der Telefonnummer 01 70 / 2 26 05 22 von Thorsten Krebs und Torsten Riemann weiter aufrechterhalten.