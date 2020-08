Diebstahl von Firmengelände

Diesel abgezapft

Jacqueline Schultz

Die Polizei sucht nach Tätern, die am Wochenende von einem Firmengelände an der Straße Lange Wand in Delmenhorst mehrere Liter Kraftstoff aus einem Arbeitsfahrzeug abgepumpt haben. Schaden: 300 Euro.