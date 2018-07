Die aufwendige Technik, die zum Betrieb eines Schwimmbades erforderlich ist, ist für den Badegast nicht zu sehen. (C.D. Schmidt)

Deutschland erlebt gerade einen Jahrhundertsommer. Abkühlung finden viele Menschen in den zahlreichen Freibädern in der Region. Die Wildeshauser C.D. Schmidt Aqua-Technik hat sich auf den Bau von Schwimmbädern und Wellnessanlagen spezialisiert. Seit 1994 hat das Team um Firmengründer Claus-Dieter Schmidt zahlreiche Projekte realisiert. „Wir haben zurzeit Schwimmbäder von Itzehoe bis Straubing in den Auftragsbüchern“, erzählt Geschäftsführer Marcell Görke. Aktuell haben die Fachleute das Freibad in Barnstorf im Landkreis Diepholz modernisiert.

Zum Kundenkreis gehören Kommunen mit ihren öffentlichen Bädern, Hotels, die ihren Gästen ein besonderes Ambiente bieten wollen, und in steigender Zahl auch Privatleute, die ihren eigenen Pool nutzen möchten. Manche Schwimmbäder im oder am eigenen Haus sind mit Sauna und Wellnessoase so ansprechend gestaltet, das Gäste manchmal kaum wieder gehen möchten. „Dabei ist der Unterschied in der Technik bei einem Hotelpool oder einem privaten Pool nicht mehr sehr groß“, sagt Claus-Dieter Schmidt. Andere Ansprüche stellen da schon öffentliche Frei- oder Hallenbäder.

Das eigene Schwimmbad zu Hause

„Wenn es einen neuen Auftrag gibt, dann prüfen unsere eigenen Ingenieure, ob die Vorgaben der entsprechenden DIN-Norm eingehalten werden“, erklärt Görke. So sei exakt festgelegt, wie ein Schwimmbad technisch ausgerüstet sein muss und welche Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Aus der Anzahl der Beckengröße und der kalkulierten Besucherzahl ergeben sich die Größe der Filter- und Desinfektionsanlagen. Auch das Umwälzvolumen der Wassermenge ist von der Besucherzahl abhängig. „Bei einem Hotelschwimmbad muss ich weniger Wasser in der Stunde umwälzen als in einem öffentlichen Freibad“, erklärt Görke.

Gerade im Privatbereich hält immer mehr Automation Einzug. „Wer ein eigenes Schwimmbad zu Hause hat, der will nicht lange Zeit im Technikraum verbringen, um die notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Das muss vollautomatisch laufen“, weiß Schmidt. Höchstens noch eine App auf dem Smartphone oder Tablett ist notwendig, um die Schwimmbadtechnik zu steuern. In diesem Bereich arbeitet Schmidt mit den Spezialisten vom Hermes Systeme aus Wildeshausen zusammen. Dort werden die Steuerungssystem konzipiert und gebaut.

Weil man sich sein eigenes Schwimmbad oder die eigenen Sauna nur schwer bildliche vorstellen kann, hat C.D Schmidt Aqua-Technik seit 1999 eine große Schwimmbad- und Wellnessausstellung im ehemaligen Umspannwerk von Wildeshausen eröffnet. Seit 2006 ergänzt die Schwesterfirma AfW in Wunstorf das Portfolio. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung bei der Hubbboden- und Trennwandtechnik für Schwimmbäder. Mehr als 800 Schwimmbäder wurden inzwischen mit der AfW-Technik ausgestattet. Die Angebotspalette wird abgerundet durch die Tochterfirma PSW, die sich auf den Vertreib chemischer Produkte für zum Beispiel Dampfanlagen in Großwäschereien oder Kälteanlagen konzentriert.

Auftragslage ist sehr gut

25 Mitarbeiter sind in Wildeshausen beschäftigt, weitere 15 bei der AfW in Wunstorf. Wie viele Unternehmen spürt auch C.D. Schmidt Aqua-Technik den Fachkräftemangel. „Es ist schwierig, gute Leute zu finden, weil unsere Mitarbeiter oft auf Montage auswärts arbeiten. Da sind sie dann schon mal gut zehn Tage am Stück auswärts“, erklärt Schmidt. Eigene Auszubildende gibt es nur im kaufmännischen Bereich. Denn für den Bereich des Schwimmbadbauers gibt es keinen Ausbildungsberuf. „Wir setzen auf Fachleute aus dem Heizungs- und Sanitärbereich oder Rohrleitungsbauer“, ergänzt Görke. Aber weil auch in diesen Branchen Fachkräfte gesucht werden, ist der Markt relativ abgegrast. Dabei könnte das Unternehmen Unterstützung gebrauchen. „Unser Auftragslage ist sehr gut. In diesem Jahr verzeichnen wir bereits doppelt so viele Auftragseingänge wie im vergangene Jahr“, erklärt Schmidt.

Der Firmengründer und Geschäftsführer hat inzwischen seine Nachfolge geregelt. Anfang 2018 ist Marcell Görke in die Geschäftsführung eingestiegen. Außerdem verstärkt der langjährige Mitarbeiter Thorsten Jarosch ab dem 1. August als dritter Geschäftsführer die Firmenleitung.