Unter die Lupe genommen: City-Managerin Nicole Halves-Volmer von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft präsentiert den neuen digitalen Einkaufsführer für Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Wo bekommt man eigentlich die neuen Sneakers? Wer verkauft einem das passende Kamerazubehör? Und welches Geschäft bietet neben einem barrierefreien Zugang eigentlich auch eine Kundentoilette? Um Besuchern der Delmenhorster Innenstadt in solchen Angelegenheiten weiterzuhelfen, gibt es jetzt einen neuen digitalen Einkaufsführer.

Diesen hat die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) in den vergangenen neun Monaten zusammen mit der Oldenburger Werbeagentur „Die Alchemisten“ erarbeitet und nun in diese Woche online gestellt. „Wir wollen zeigen, was Delmenhorst alles zu bieten hat“, sagt Nicole Halves-Volmer, ihres Zeichens City-Managerin. Vorher habe es keine Plattform gegeben, auf der sich Einzelhandel und Innenstadt präsentieren konnten. Das ist jetzt mit dem Online-Einkaufsführer möglich.

Mehr zum Thema Made in Bremen Im Geschäft statt im Internet Der Werbefachmann Frank Brunnée setzt auf stationären Handel - aber digital vernetzt. Der Chef der ... mehr »

Die Idee kam der City-Managerin durch den 2014 vom Stadtmarketing in Printform herausgebrachten Einkaufsführer. „Wie das immer bei Print ist, ist der aber schlecht zu aktualisieren“, sagt sie. Generell habe man das Angebot in die digitale Zeit rüberbringen wollen. Dafür machten sich die Verantwortlichen zunächst Gedanken, was eigentlich ein solcher Einkaufsführer alles braucht und können sollte. Außerdem schauten sie sich bei bereits bestehenden Online-Angeboten anderer Städte an, wie die ihre Innenstädte dort präsentieren.

Direkt auf der Startseite finden User als Erstes ein großes Suchfeld, da die Verantwortlichen davon ausgegangen sind, dass die meisten Kunden direkt nach einem bestimmten Angebot suchen werden. Untergliedert ist die Homepage dann in die verschiedenen Branchen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen, die wiederum in weitere Kategorien unterteilt sind. Darüber hinaus finden Benutzer auch gewisse Service-Angebote.

Neben den Parkplätzen, die mit Höchstparkdauer und Kosten verzeichnet sind, kann man dort auch nach Bankautomaten, Fahrradständern, Toiletten oder Briefkästen suchen. Alle Standorte werden dem Benutzer dann direkt auf einer Karte angezeigt, sodass er den Standort einfach ausfindig machen kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Suche dann noch einmal zu verfeinern und etwa zusätzliche Kundenservice-Angebote auszuwählen.

Mehr zum Thema Senioren im Internet Ältere bleiben lieber offline Mehr als die Hälfte der über 70-Jährigen im Land Bremen hat das Internet noch nie genutzt. Zu ... mehr »

Auch Veranstaltungen oder Aktionen der Innenstadt-Kaufleute werden auf der Website angezeigt, ebenso wie Mittagstisch-Angebote. Außerdem gibt es eine Verknüpfung zur Delbus-Seite, sodass Nutzer direkt über den Einkaufsführer auch die Verbindungen der Busse abfragen können. Und natürlich ist auch der Wochenmarkt auf der Seite vertreten, und die WLAN-Hotspots in der City werden ebenfalls angezeigt. Rund 210 Einzelhandels-Unternehmen sind in dem Einkaufsführer verzeichnet. Viele davon hat die DWFG selbstständig eingepflegt mit einem Bild, der Adresse und den Öffnungszeiten des Geschäfts.

Nur von rund 50 Läden bekam die DWFG eine Rückmeldung auf ihre Anfrage für mehr Informationen. Davon haben 31 Standardeinträge verfasst, weitere 18 Händler haben sich einen sogenannten Premium-Account für eine einmalige Zahlung von 300 Euro zugelegt. Über die Beträge wird die Seite mit finanziert, da die DWFG die Kosten ansonsten alleine tragen müsste. Dafür haben die Premium-Nutzer gewisse Vorteile, können ihr Logo mit auf der Seite verewigen und auf Rabatt-Aktionen und andere Angebote aufmerksam machen.

Einzelhändler können sich im Einkaufsführer präsentieren

„Die Digitalisierung ist mittlerweile ein Kernpunkt des Einzelhandels“, sagt Halves-Volmer. In Delmenhorst würde es inzwischen einige Geschäfte geben, die auch eine eigene Homepage haben oder zumindest bei Facebook oder einer anderen Plattform vertreten sind. „Aber es gibt auch immer noch eine Menge Unternehmen, die gar nicht digital zu finden sind“, hat die City-Managerin bemerkt. Diese seien nun im digitalen Einkaufsführer zumindest mit Bild und Öffnungszeiten sowie den Kontaktdaten zu finden.

Aber auch für Einzelhändler, die auch eine eigene Homepage haben, ist die Möglichkeit, sich im Einkaufsführer zu präsentieren, lukrativ. „Für uns ist das sehr interessant“, sagt etwa Stephan Kommer, Geschäftsführer von Kunk Augenoptik an der Langen Straße. „Die Verknüpfung über mehrere Seiten ist wichtig, um auch bei Google besser gefunden zu werden.“

Derzeit beschränkt sich der Einkaufsführer noch auf die Innenstadt rund um Lange Straße und Bahnhofstraße. Aber auch eine Ausweitung auf die gesamte Stadt wäre irgendwann vielleicht denkbar. Die DWFG sei jedenfalls offen dafür, falls Interessierte auch außerhalb der direkten City in dem Einkaufsführer mit aufgenommen werden wollen. „Die Seite bietet schon sehr viel, ist aber auch noch ausbaufähig“, sagt Halves-Volmer.

Denkbar wäre etwa, dass man die Homepage irgendwann um ein Bewertungstool erweitert oder sogar einen Online-Shop einrichtet. Und natürlich können sich die Geschäftsbetreiber auch jederzeit noch bei der DWFG melden, die das bisher noch nicht getan haben, um die Informationen über ihren Laden zu ergänzen. Auch die Wochenmarkt-Beschicker könnten sich dort auch noch einzeln mit ihren Angeboten auf der Seite präsentieren.



Zu finden ist der digitale Einkaufsführer übrigens unter www.shopping-delmenhorst.de. Da die Website mit Responsive Webdesign gestaltet wurde, passt sich die Homepage je nach Endgerät entsprechend auch für Tablets oder Smartphones an.