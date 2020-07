Werner Küppers (links) und Werner Klaus vom Nabu trommeln gerade auf dem Rathausplatz dafür, das Volksbegehren Artenvielfalt zu unterstützen. (INGO MÖLLERS)

Die Nabu-Mitglieder, die seit vier Wochen in der Delmenhorster Innenstadt Unterschriften für das Volksbegehren Artenvielfalt sammeln, haben Verstärkung bekommen. Seit Montag und auch noch an diesem Dienstag, 14. Juli, steht die bundesweite Initiative „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ auf dem Rathausplatz. Der Name „Omnibus“ soll dabei nicht nur das weiße Fahrzeug, also den tatsächlichen Bus, bezeichnen, sondern auch an die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen Wortes erinnern, was übersetzt ja „für alle“, „mit allen“ oder auch „durch alle“ meint.

Der „Omnibus“ ist eine Bürgerinitiative, die Volksabstimmungen auf allen Hoheitsebenen verwirklichen will. Die Idee geht auf den Künstler Joseph Beuys zurück, der 1972 bei der Kunstausstellung „Documenta V“ in Kassel mit dem Publikum über direkte Demokratie gesprochen hat. 1987, also etwas mehr als ein Jahr nach Beuys' Tod, startete der erste „Omnibus“ – damals noch in blau – von der „Documenta VIII“. In den kommenden sieben Jahren sollte er 737 Stationen anfahren. Seit 2001 steht dieser Ur-Omnibus in Schloss Freudenberg in Wiesbaden – ein weißer Omnibus hat ihn abgelöst.

Seit Herbst 2000 fährt der Omnibus durch ganz Deutschland, bleibt immer zwei Tage in einer Stadt, und das Team spricht mit den Menschen dort über die Idee der Volksabstimmung und die Demokratie. „Von April bis November besuchen wir 100 Städte im Jahr“, sagt Werner Küppers von der Bürgerinitiative „Omnibus“, der mit einem wechselnden Team aus jungen Leuten den Bus fährt. Das Thema „Volksabstimmung“ behandeln sie aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, indem sie just laufende Volksabstimmungen unterstützen. In Niedersachsen ist das das Volksbegehren Artenvielfalt. Diese Initiative will, dass mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, mehr Ökolandbau, mehr naturnahe Wälder und artenreiche Wiesen gesetzlichen Rückhalt finden.

Schleppender Start

Der Naturschutzbund (Nabu) sammelt seit vier Wochen jeden Sonnabend Unterschriften für das Volksbegehren. Bis jetzt ist Werner Klaus von der Aktionsgruppe Volksbegehren Artenvielfalt Delmenhorst ziemlich zufrieden: „Die ersten zwei Wochen verliefen sehr schleppend“, räumt er allerdings ein und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber das ist ja ganz klar. Die Delmenhorster müssen sich ja erst einmal informieren und sicher gehen, dass sie mit ihrer Unterschrift keine Waschmaschine kaufen. Doch bei den letzten beiden Malen kamen die Leute schon auf uns zu und haben sich dafür bedankt, dass wir diese Unterschriften sammeln.“

In den vier Wochen haben insgesamt 350 Menschen an dem Stand mit ihrer Unterschrift ihre Unterstützung für das Volksbegehren besiegelt. „Am vergangenen Sonnabend konnten wir einen Rekord von 100 Unterschriften verzeichnen“, sagt Klaus. Das stimmt ihn Zuversichtlich, bis zum Ende der Frist am 13. November die für Delmenhorst notwendigen 6100 Unterschriften zusammenzubekommen. Denn im Unverpacktladen „Freiraum Unverpackt“ am westlichen Ende der Langen Straße und auf dem Demeterhof Clausen in Delmenhorst-Sandhausen liegen auch noch Unterschriftenlisten aus.

Dass so viele Menschen das Volksbegehren Artenvielfalt unterstützen, führt Küppers auf das gestiegene Interesse der Menschen für Ökologie zurück: „Viele haben schon gar keinen Rasenmäher mehr, sondern lassen die Blumen für die Bienen blühen und bieten ihnen ein Insektenhotel zum Nisten an oder haben auch ihre Ernährung umgestellt“, sagt er. „Und das sind nicht irgendwelche Ökos oder Spinner.“

Neue politische Kultur

Sichtlich stolz verweist er auch auf die Erfolge von „Omnibus“: Die Volksabstimmung, durch die die bayerischen Bürger 1995 den kommunalen Bürgerentscheid einführten, bezeichnet er als „Schwellenereignis und ersten großen Erfolg“ von „Omnibus“. „Das hat die politische Kultur in Bayern nachhaltig verändert. Es haben seitdem dort schon mehr als 2500 Bürger- und Ratsbegehren und über 1500 Bürgerentscheide stattgefunden“, sagt der „Omnibus“-Fahrer. Und auf seiner aktuellen Tour konnte er vor wenigen Tagen in Hannover den neuen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Belit Onay (Grüne) zum Unterzeichnen überzeugen.

Der Omnibus ist an diesem Dienstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Er bleibt vorerst auch in der Region: Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Juli, steht er in Rotenburg auf dem Neuen Markt und anschließend zwei Tage in Verden auf dem Johannisplatz.