Klaus Pohl (links) und Christian Glass (rechts) vom Friedensforum freuen sich darüber, dass sie den Bremer Rechtsanwalt Volkert Ohm für den Vortrag gewinnen konnten. (INGO MÖLLERS)

Auf seiner Sitzung vom 29. Oktober 2019 hat der Rat der Stadt Delmenhorst mit großer Mehrheit den Beitritt zu der internationalen kommunalen Friedensorganisation “Mayor for Peace – Bürgermeister für den Frieden” beschlossen. Damit ist die Stadt nun Mitglied eines Netzwerks von in Deutschland zirka 700 Städten und Gemeinden, die sich den Kampf für die Ächtung von Atomwaffen auf die Fahnen geschrieben haben. Das Friedensforum Delmenhorst veranstaltet aus diesem Anlass am Dienstag, 21. Januar, im Hannelore-Händel-Haus der Arbeiterwohlwohlfahrt an der Cramerstraße 193 ab 19 Uhr eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu den Zielsetzungen von “Bürgermeister für den Frieden”. Das Einführungsreferat wird der Bremer Rechtsanwalt Volkert Ohm halten.

Der Jurist Ohm gehört als langjähriger Friedensaktivist dem Vorstand der deutschen Sektion der internationalen Juristenorganisation IALANA an, die sich als “Vereinigung für Friedensrecht” seit Jahrzehnten für die Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. Er wolle, so Ohm, im Rahmen seines Vortrags auf die inzwischen erfolgreichen Bemühungen eingehen, auf der Ebene der Vereinten Nationen international bindende Vereinbarungen zum Atomwaffenverbot durchzusetzen. Immerhin 120 Staaten hätten diesen Atomwaffenverbotsvertrag ausgehandelt und am 7. Juli 2017 beschlossen. Die hohe politische und moralische Bedeutung dieser Vereinbarung wurde dadurch unterstrichen, dass die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung “ICAN” für diesen Erfolg im gleichen Jahr den Friedensnobelpreis erhielt.

Wie die Sprecher des Friedensforums Christian Glass und Klaus Pohl betonten, soll auf der Veranstaltung am Dienstag auch diskutiert werden, wie der eher symbolisch zu wertende Beitritt zu “Bürgermeister für den Frieden” in der Stadt mit Leben gefüllt werden könne. Weltweit hissen die beteiligten Kommunen jeweils am 8. Juli eine Friedensflagge, mit der die Abschaffung von Atomwaffen angemahnt werden soll. Da sich in diesem Jahr die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum 75. Mal jähren, wäre dies aus Sicht der Friedensfreunde ein passender Anlass, um das Engagement gegen die Herstellung, Lagerung und Nutzung von Atomwaffen weiter zu intensivieren.

Genug zu tun gebe es in Deutschland, wie Ohm in einer Vorschau auf seinen Vortrag betonte. So sei die Bundesrepublik ebenso wie die anderen Nato-Staaten dem Atomwaffenverbotsvertrag bisher nicht beigetreten. Um dies zu ändern gebe es inzwischen einen “Städteappell”, mit dem Deutschland zur Unterzeichnung des UN-Vertrages aufgefordert werde. Erste Appell-Stadt sei Mainz gewesen, inzwischen hätten 72 Städte sowie fünf Landkreise und Regionen sich dem angeschlossen. Es wäre natürlich schön, wenn Delmenhorst nach dem Beitritt zum “Bürgermeister für den Frieden” diesen Schritt ebenfalls gehen werde, hoffen Glass und Pohl.

Um mit den Stadtverantwortlichen in den konstruktiven Dialog zu kommen, habe das Friedensforum alle Mitglieder des Stadtrats sowie Oberbürgermeister Axel Jahnz persönlich zu der Veranstaltung am Dienstag eingeladen. Das Forum hege die Hoffnung, die Auseinandersetzung mit einem Atomwaffenverbot in Delmenhorst damit weiter vertiefen zu können. Schon jetzt wurde zudem bekannt gegeben, dass es am 31. März eine weitere Veranstaltung zum Thema, dann mit der Bundestagsabgeordneten Katja Keul, geben werde. Die niedersächsische Grünen-Politikerin gehört zum Sprecherkreis einer Bundestagsinitiative mehrerer Fraktionen, die ebenfalls massiv für den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag wirbt.