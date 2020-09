Lange hieß es, der Herbstmarkt würde trotz Corona-Pandemie stattfinden. Jetzt machte die Werbegemeinschaft Gantermarkt einen Rückzieher. (Ingo Möllers)

Lange hieß es vonseiten der Werbegemeinschaft Gantermarkt, dass der traditionsreiche Herbstmarkt auch im Corona-Jahr stattfinden solle. Ohne Flohmarkt und Autoscooter zwar, aber zumindest in einer „Light“-Version als verkaufsoffener Sonntag. Nach langer Diskussion haben sich die örtlichen Kaufleute jetzt entschieden, den Markt doch komplett abzublasen – und den für den 8. November geplanten Ganter-Tach gleich mit.

„Für den 20. September gab es zwei Szenarien“, schildert Gantermarkt-Vorsitzender Timo Vetter: „Wenn viele Leute kommen, wird es ein Problem, allen Corona-Auflagen gerecht zu werden – mit der Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und wenn wenig los ist, weil das Rahmenprogramm fehlt, macht es auch für die Händler keinen Sinn, am Sonntag zu öffnen.“ Außerdem gebe es bei zu viel Kundschaft im Laden schon an normalen Verkaufstagen manchmal „komische Situationen“, wie Vetter schildert. „Da ist die Stimmung momentan etwas angespannt.“

Ohnehin habe der Landkreis Oldenburg als Genehmigungsbehörde eine lange Liste an Forderungen formuliert, um einen Corona-Herbstmarkt zu genehmigen. So hätten die Veranstalter etwa ein Einbahnstraßensystem mit getrennten Ein- und Ausgängen schaffen müssen. Dort hätten auch die Daten aller Besucher erfasst werden müssen. Und die Autohäuser Hoppe und Wührdemann, die Frühlingserwachen und Herbstmarkt traditionell nutzen, um ihre neuen Modelle zu präsentieren, hätten die Fahrzeuge gar nicht öffnen dürfen. Geschweige denn, dass ein Kaufinteressent einmal hinter dem Lenkrad hätte Platz nehmen dürfen. So kam der Gantermarkt-Vorstand am Dienstagabend zu dem Schluss: „Dann können wir es auch gleich ganz lassen!“

Befeuert wurde der Herbstmarkt-Verzicht auch vom jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichts Oldenburg: Die Richter hatten noch einmal bekräftigt, dass verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen nur zulässig seien, wenn sie mit einem besonderen Anlass verbunden sind. Die Kammer gab damit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi recht, die auf diese Weise drei verkaufsoffene Sonntage in Oldenburg verhinderte. Auch wenn diese in der hehren Absicht geplant waren, den Einzelhandel in der Corona-Krise zu stärken. Im Falle des Ganderkeseer Herbstmarktes wäre der „besondere Anlass“ zwar gegeben gewesen, nicht jedoch bei einem reinen verkaufsoffenen Sonntag ohne Herbstmarkt. Und darauf wäre es in diesem Jahr ja hinausgelaufen.

„Nun wollen wir versuchen, die Aktionswochen zum 'Heimat shoppen' noch etwas auszubauen“, erklärt Vetter. Eigentlich sei diese Kampagne der Industrie- und Handelskammer, die den stationären Einzelhandel stärken soll, für Kommunen gedacht, denen ein konkreter Anlass fehle. „Normalerweise wäre der Herbstmarkt unsere Heimat-shoppen-Aktion gewesen. Jetzt müssen wir das Thema auf andere Weise in den Blickpunkt rücken“, sagt der Gantermarkt-Vorsitzende. Wer sich daran mit welchen Initiativen beteiligt, bleibe allerdings den Händlern selbst überlassen.

Da die Verantwortlichen vor Ort nicht erwarten, dass sich die Lage in der Gemeinde kurzfristig ändert, werden die Geschäfte auch zum Ganter-Tach am 8. November nicht öffnen. Dieser Tag war vor allem gedacht, um den Aktivitäten von Vereinen und Institutionen eine Bühne zu geben. Auch das Schicksal des Weihnachtsmarkts ist gegenwärtig noch ungewiss: „Das Konzept steht schon seit Anfang des Jahres, aber natürlich glauben auch wir nicht daran, dass wir das in der geplanten Form umsetzen können“, erklärt Uwe Saalfeld, Vorsitzender des Fördervereins des Ganderkeseer Faschings, der den Weihnachtsmarkt organisiert. „Eine Glühweinbude mit Abstand – wie soll das denn gehen?“ Trotzdem geben die Verantwortlichen die Hoffnung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht auf: „Wir werden die Entscheidung möglichst weit nach hinten schieben“ , erklärt Saalfeld.