Sachschaden im sechsstelligen Bereich ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Feuer in Sandkrug entstanden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Bewohner einer Doppelhaushälfte am Bohlenweg gegen 0.30 Uhr Flammen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses, das an ihre Doppelhaushälfte angrenzt. Sie alarmierten die Feuerwehr und begaben sich nach draußen, wo sie einen Brand unter einem Doppelcarport feststellten. Das Feuer breitete sich schnell aus. Beide untergestellten Fahrzeuge, ein Familienwagen und ein Kleinwagen, brannten dabei vollständig aus. Anschließend griffen die Flammen dann auf den Carport der Bewohner der Doppelhaushälfte und auch auf das Dach des Doppelhauses über.

In einem weiteren Carport, der zu dem angrenzenden Mehrfamilienhaus gehört, wurden durch die starke Hitzeentwicklung drei abgestellte Autos beschädigt. An einer Gartenhütte, die zwischen dem vollständig ausgebrannten Doppelcarport und dem Carport des Mehrfamilienhauses errichtet wurde, entstanden ebenso Schäden. Weiterhin wurden Fenster des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Bewohner der Doppelhaushälfte, die das Feuer entdeckt hatten, konnten ihre eigenen Fahrzeuge noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Alle Bewohner der betroffenen Gebäude konnten sich selbständig aus den Gefahrenbereichen begeben und blieben unverletzt. Vorsorglich wurde trotzdem ein Rettungswagen zum Brandort entsandt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten weitere Schäden, insbesondere das Übergreifen auf weitere Wohnhäuser, verhindert werden. Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sandkrug, Kirchhatten, Sandhatten und Wardenburg vor Ort, die mit einem Drehleiterwagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg unterstützt wurden. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 3 Uhr.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.