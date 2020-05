Noch ist es nur ein Parkplatz, im Juni soll hier gefeiert werden. Soul-Sängerin Esther Filly tritt am 13. Juni auf. Für die passende Bühne sorgt Heinz Bußmann. (INGO MÖLLERS)

Es ist das Wochenende, an dem Delmenhorst eigentlich mit dem Stadtfest eine große Sommerparty feiern wollte. Im leergefegten Veranstaltungskalender des Jahres 2020 hat ein Veranstalter-Tandem den 12. und 13. Juni auserkoren, um die erste Delmenhorster Auto-Disco und das erste Delmenhorster Auto-Konzert auf die Beine zu stellen. Auf dem Parkplatz der Grattherme wollen sie eine Bühne aufbauen, vor der die Zuschauer in über 200 Autos das Musikprogramm verfolgen können. Ob auch hinterm Lenkrad getanzt werden kann? Diese zwei Abende werden es zeigen.

Am Freitag, 12. Juni, treten auf der Showbühne drei DJs auf. Ihr Programm aus House, Black, Charts- und Partytracks wollen die Bühnentechniker mit Licht und Nebel in Szene setzen. Den Auftakt macht DJ Rob, der schon seit den 90er-Jahren in der Region für Partylaune sorgt. Auch das F&F DJ-Team, bestehend aus DJ Flave und DJ Funkey, tummelt sich bereits seit 15 Jahren im Event-Geschäft.

Am Sonnabend, 13. Juni, stehen fünf Musiker auf der Bühne. Der Künstler „Markus“ hat sich mit dem Hit „Ich will Spaß“ einen festen Platz im musikalischen Gedächtnis vieler Hörer erarbeitet und erlebte mit der „Neuen Deutschen Welle“ seine erfolgreichsten Jahre. Die Sängerin Francy B. tourte mit Boney M und liefert derzeit als Solo-Künstlerin einen Party-Mix aus Tina Turner, Anastacia und Cher. Der Dritte im Bunde ist Ernest Clinton, Gründer und Frontmann der „Soulfly Dynamics“. Auch Esther Filly widmet sich dem Soul. Im Jahr 2018 kürte man sie in Deutschland zur Soulsängerin des Jahres, seit Kurzem lebt sie in Delmenhorst. Mit Jens Sörensen komplettiert das Aufgebot ein Sänger, der den amerikanischen Entertainer Frank Sinatra wieder aufleben lässt.

Heinz Bußmann, der mit seiner Firma Advantage Event Projekte (AEP) Musik- und Sportveranstaltungen organisiert, hofft, den nächsten Trend in der Krise entdeckt zu haben. „In Niedersachsen ist die Konkurrenz bei den Autokinos groß, inzwischen gibt es 53 Anbieter. Aber die ersten machen schon wieder dicht“, berichtet er. Auch die entsprechend großen Leinwände seien inzwischen kaum noch zu kriegen. Doch die Kombination aus Auto und Bühne bietet während der Pandemie noch mehr Möglichkeiten, ein Unterhaltungsprogramm zu bieten. Vorbilder für eine Disco-Show oder Konzerte gibt es in Deutschland bereits. So ging Bußmann gemeinsam mit Stefan Prinz, der mit der Firma Prinz Tec tätig ist, ans Werk.

Am Freitag konnte Bußmann dann verkünden: Das Programm steht, der Kartenverkauf beginnt. Pro Auto sind maximal drei Zuschauer erlaubt, die aus zwei Haushalten kommen dürfen. Während der Veranstaltung ist das Verlassen des Wagens nur erlaubt, um auf Toilette zu gehen oder Essen und Getränke zu kaufen. Ein spontanes Tänzchen abseits des Gefährts ist also verboten. „Da sage ich nur: Tanzen in der Blechkiste, Mitklatschen zwischen Gaspedal und Schaltknüppel“, schildert Bußmann die möglichen Alternativen. Bei ähnlichen Veranstaltungen an anderen Orten der Republik sei das Publikum aber sehr vernünftig geblieben. Als kleine Erinnerung an die besonderen Regeln gibt es beim Einlass einen Handzettel.

Einen Beitrag zur Vernunft könnte auch das Angebot der Getränke leisten. Diese sind nämlich alkoholfrei, schließlich muss mindestens ein Drittel der Zuschauer nach der Party noch Auto fahren. Bußmann verspricht aber ein großes Angebot, unter anderem alkoholfreie Cocktails. Pommes und Bratwurst sollen zudem den Hunger stillen. Wer es hingegen süß mag, kann sich Crêpes kaufen. Für den Gang zum Imbiss- oder Getränkestand ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht. Ebenso muss der Abstand von 1,50 Meter gewahrt bleiben. Das Knüpfen neuer Bekanntschaften dürfte bei der Corona-Variante von Diskothek und Konzert demnach nur unter erschwerten Bedingungen möglich sein.

Die Veranstalter empfehlen auch, darüber nachzudenken, ein batteriebetriebenes separates Radio mitzubringen. Denn die Tonübertragung läuft per UKW-Frequenz und nicht über eine große Anlage. Wenn während des Programms von bis zu vier Stunden die Boxen des Autos über die Autobatterie betrieben werden, könnte das spätestens bei der Abfahrt zu Problemen führen. Hinzu kommt, dass anstelle des Applauses mit den Händen gerne die Lichthupe betätigt wird. Laut Bußmann steht für den Fall der Fälle vor Ort aber auch ein Team mit Überbrückungskabeln bereit. Kein Auto muss am Ende der Party auf dem Parkplatz stehen bleiben.

Die Abfahrt soll in Gruppen von zehn Autos erfolgen, die immer einen kleinen Abstand lassen. So wollen die Veranstalter vermeiden, dass um 0 Uhr nachts eine größere Lärmbelästigung entsteht.

Für die beiden Auto-Partys verkaufen die Veranstalter Tickets in zwei Kategorien: Für zwei Personen im Auto oder für drei. Für die Autodisco am Freitag beträgt der Preis 24 beziehungsweise 30 Euro. Bei dem Konzert am Sonnabend sind es 44 beziehungsweise 56 Euro. Der Vorverkauf erfolgt online auf www.nordwest-ticket.de und bei den entsprechenden Verkaufsstellen. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, gibt es keine Abendkasse.