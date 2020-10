In Niedersachsen wurde bislang kein Fall von der Afrikanischen Schweinepest registriert. Trotzdem bereiten sich die Landwirte auf die Tierseuche vor. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Cord Schütte hat 1200 Mastschweine, Mastbullen und Rinder. Und er hat Angst. Denn der Ganderkeseer Landwirt macht sich Sorgen um die Zukunft seines Betriebs. Auslöser ist die Afrikanische Schweinepest (ASP), die seit einigen Wochen auch in Deutschland grassiert. „Das Risiko der Ausbreitung ist momentan allgegenwärtig. Das wird für die Schweinezüchter in Niedersachsen und ganz Europa eine Katastrophe werden“, sagt Schütte.

ASP ist eine Tierseuche, die ursprünglich auf Afrika begrenzt war. Sie betrifft ausschließlich Haus- und Wildschweine. Durch das Ausbreiten in Osteuropa und später auch im Westen Polens war „das Risiko eines Eintrags nach Deutschland durch migrierende, infizierte Wildschweine deutlich gestiegen“, teilte das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) noch im Mai 2020 in einem Bericht zur Risikobewertung mit. Anfang September kam dann die Nachricht aus Brandenburg, dass das erste infizierte Tier gefunden wurde. Laut FLI ist die Zahl der erkrankten Wildschweine in Brandenburg mittlerweile auf über 70 bestätigte ASP-Fälle angestiegen. In Niedersachsen wurde bislang kein Fall registriert. Trotzdem werden auch im Landkreis Oldenburg die dadurch ausgelösten Erschütterungen des Marktes erwartet.

Die Seuche führt bei Schweinen zu schweren, aber unspezifischen Allgemeinsymptomen. Fieber, Schwächeanfälle oder Atemprobleme sind beispielsweise Symptome, die in der Vergangenheit bei den erkrankten Tieren beobachtet werden konnten. Laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bestünde kein Anlass zu Panik, da die Seuche für den Menschen und andere Säugetiere ungefährlich sei. Auch der Verzehr von kontaminierten Fleisch habe keine Auswirkungen auf den Menschen. Für Schweine dagegen sei die Krankheit fast immer tödlich. Für betroffene Landwirte droht ein großer wirtschaftlicher Schaden. Nach den wirtschaftlichen Ausfällen durch die Corona-Pandemie, wäre das für viele Züchter das Ende, glaubt der Ganderkeseer Landwirt Cord Schütte.

„Die gefährliche Kombination aus Pandemie und Tierseuche haben inzwischen erheblich die Kilopreise gesenkt“, sagt Patrick Wilkens des Raiffeisen-Viehverbunds Twistringen. Das Problem seien vor allem die verlängerte Wartezeit und Verschiebung der Schlachttermine. Auch durch die Schließungen vieler Schlachthöfe durch coronabedingte Hygienemaßnahmen konnten in der Vergangenheit immer wieder Tiere nicht verarbeitet werden. Da die Schlachtbetriebe nur eingeschränkt tätig sein dürfen, würden viele Tiere erst Wochen später geschlachtet. Längere Wartezeit heißt auch Stau in den Ställen und ein höheres Körpergewicht. „Und dann sind die Tiere nicht mehr so viel Wert wie vorher“, betont Schütte. All das hatte man vor elf Monaten – so lange werden die Schweine in den Betrieben gemästet – nicht absehen können.

Nach Angaben der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschland kommen wöchentlich rund 70 000 bis 90 000 Schlachtschweine hinzu, die zur Schlachtung anstehen. Bis zum Jahresende würden die Überhänge von aktuell 400 000 Schweinen sogar auf rund 1,2 Millionen steigen. „Die hohen Tierbestände in Deutschland, die oberhalb des Selbstversorgungsgrades liegen, erhöhen wiederum den Krankheitsdruck im Seuchenfall“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag. Vor allem die Art der Nutztierhaltung müsse deswegen in Deutschland überdacht werden.

„Als Züchter haben wir momentan das Gefühl, dass wir der Politik egal sind“, bemerkt Cord Schütte. Der Ganderkeseer Landwirt geht davon aus, dass 30 bis 40 Prozent der deutschen Schweinehaltung unter diesen Umständen die Krisen nicht überleben. „Dabei haben wir neben Norwegen die mit Abstand höchsten Standards in Bezug auf Tierrechte“, erklärte er.

Momentan existieren gegen ASP weder Impfstoff noch Therapien. Deswegen verenden die erkrankten Schweine in der Regel innerhalb einer Woche. „Es können ausschließlich Biosicherheit und hygienische Maßnahmen sowie Populationsregulationen zur Bekämpfung eingesetzt werden“, erklärt das FLI. Nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sei man auf die Situation vorbereitet und habe bereits rechtliche Voraussetzungen geschaffen. Diese sollen eine effektive Eindämmung erreichen und damit ASP bekämpfen. Dabei sei der erste Schritt ein Restriktionsgebiet zu definieren, in dem dann Maßnahmen zur Bekämpfung erfolgen.

„Die erfolgreiche Bekämpfung der klassischen Schweinepest in Deutschland hat gezeigt, wie effektiv die Immunisierung der Wildschweine durch Impfköder sein kann“, betont die SPD-Politikerin Susanne Mittag. Die Wirkung sei dabei deutlich größer, als die durch Zäune und Bejagung. In den vergangenen Jahren sei nach Ansicht Mittags die Entwicklung des Impfstoffes aber durch die Bundeslandschaftsministerin Klöckner vernachlässigt worden.

Nur wenn es gelingt, die ASP in den Restriktionsgebieten zu isolieren und das Einschleppen aus anderen Regionen zu unterbinden, könne ein weiteres Risiko für die hiesige Schweinezucht verhindert werden. Die Nutzung von Flächen können Behörden einschränken, um das Abwandern der Tiere zu verhindern. „Die deutsche Politik muss umgehend reagieren und strikte Sperrgebiete ziehen“, fordert Schütte. Er plädiert vor allem für die verstärkten Personenkontrollen und Hygienemaßnahmen: „Auch wenn es für uns keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, kann der Mensch den Erreger durch ganz Europa tragen.“