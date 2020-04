Stefan Diekmeyer hat am Donnerstag mit seinen Kindern Moritz und Marleen (von links) die Bücherei besucht. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird die Ausleihe zurzeit mit Hilfe von Medienkörben organisiert. (INGO MOELLERS)

Vor exakt 25 Jahren hat die Unesco den 23. April zum „Welttag des Buches“, also zu einem Feiertag des Lesens ausgerufen. Und vor diesem Hintergrund passte es besonders gut, dass die Ganderkeseer Gemeindebücherei am Donnerstag erstmals seit dem 13. März wieder öffnen durfte. „Wir sind sehr froh, dass wir wieder an den Start gehen können, und es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass einen die Menschen vermisst haben“, kommentierte Büchereileiterin Sigrid Kautzsch.

Natürlich sind die Abläufe den besonderen Umständen angepasst. So erinnert der Ausleih-Arbeitsplatz mit seinem „Spuckschutz“ aus Plexiglas zurzeit eher an einen Bankschalter. Die Kunden können ihre Buchungen durch einen schmalen Schlitz an der Unterseite des Fensters tätigen. „Ich habe in der Zweischenzeit viel gearbeitet und ganz viele neue Bücher bestellt“, erklärt Kautzsch. So fanden die Kunden zur Wiedereröffnung also ein aktualisiertes Angebot mit zahlreichen Neuerscheinungen vor.

Die Leihangebote der Gemeindebücherei sind allerdings ausschließlich am Standort Ganderkesee verfügbar. Die Außenstellen in Bookholzberg und Schierbrok bleiben weiterhin geschlossen. Auch über die Ausleihe hinausgehende Angebote wie Spiel- oder Leseecke bleiben zunächst gesperrt. Deshalb bittet die Büchereileiterin die Kunden auch darum, ihren Besuch möglichst zielgerichtet zu gestalten.

Der Zugang wird maximal 15 Menschen gleichzeitig gestattet. Geregelt wird das mit Hilfe von Medienkörben. Um Begegnungen zu vermeiden, werden die Laufwege angepasst: Der Zugang erfolgt durch den Haupteingang, als Ausgang dient der Notausgang. Rückgabe und Ausleihe von Medien erfolgen getrennt. Aufkleber auf dem Boden weisen die Kunden zudem auf die geltenden Abstandsregeln hin. Und damit nicht alle Kunden in den ersten drei Tagen kommen, hat die Bücherei die Ausleihfristen sämtlicher Medien pauschal bis zum 4. Mai verlängert. Bis dahin drohen auch keine Mahngebühren.

Die Öffnungszeiten werden in der Corona-Krise sogar erweitert. Um das reglementierte Nutzeraufkommen zeitlich besser managen zu können, ist die Gemeindebücherei vorerst zusätzlich mittwochs von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten sind montags und freitags von 10 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Die Rückgabe von Medien im blauen Rückgabekasten vor der Tür ist weiterhin ganztägig möglich.

Inhaber einer Bücherei-Card haben auch weiterhin die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail ihre Medienwünsche aufzugeben und diese dann am darauffolgenden Tag am Ausleihtresen in fertig vorbereiteten Paketen abzuholen. „Die Aufenthaltsdauer beschränkt sich so auf den reinen Rückgabe- und Ausleihvorgang“, erklärt Kautzsch. Ein entsprechender Vordruck für die Bestellung kann auf der Homepage unter https://ganderkesee.bibliotheca-open.de heruntergeladen werden.

Buchhändler Gustav Förster und sein Team hat die erzwungene Schließung unterdessen dazu genutzt, Bücher im Gemeindegebiet mit dem Fahrrad auszuliefern. „Das wurde spitzenmäßig angenommen. Wir wissen jetzt, wie groß Ganderkesee ist“, berichtet der Buchhändler. Bis in den letzten Winkel der Gemeinde sei er unterwegs gewesen. Verkauft hätten sich insbesondere Bücher bekannter Autoren wie etwa Dora Heldt. Für Kleinverlage und neue Autoren sei die Zeit dagegen sehr schwer gewesen. „Diese Bücher verkaufen wir in der Regel über persönliche Empfehlungen. Und dazu gab es in den vergangenen vier Wochen ja keine Gelegenheit“, erklärt er. Persönlich hat er sich die Zeit mit Matthias Polityckis neuem Roman „Das kann uns keiner nehmen“ vertrieben. Aber auch Ann Tylers Roman „Der Sinn des Ganzen“ sowie „Dankbarkeiten“ der französischen Autorin Delphine de Vigan empfiehlt Förster angesichts des Welttags des Buches zur Lektüre.

Bedauerlich findet er, dass die zum Lese-Feiertag geplanten Aktionen für Schüler ausfallen mussten. „Bei mir waren rund 250 Schüler der vierten und fünften Klassen angemeldet. Die Veranstaltungen unter dem Motto 'Ich schenk' dir eine Geschichte' sollen zwar im Herbst nachgeholt werden, aber dann haben die ganzen Viertklässler ja schon die Schule gewechselt“, macht sich Förster Gedanken, wie das organisiert werden soll.