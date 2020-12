Die Entscheidung der Parfümerie-Kette Douglas, auch in Delmenhorst am Mittwoch trotz verhängtem harten Lockdown zu öffnen, könnte für das Unternehmen ein teures Nachspiel haben. Nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER prüft die Stadtverwaltung aktuell, ob ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet wird. Der von Niedersachsen am 25. November zuletzt aktualisierte Bußgeldkatalog sieht für Verstöße gegen das Betriebsverbot eine Strafe von 3000 bis 10 000 Euro vor.

Am Mittwoch war Douglas in Delmenhorst weiterhin regulär geöffnet. Bundesweit hatten viele Filialen eine entsprechende Anweisung der Geschäftsführung erhalten. Die Begründung: Durch das Angebot von Körperpflegeprodukten zähle man zu den Geschäften, die Produkte des täglichen Bedarfs anbieten. Douglas definierte sich als Drogerie und sah sich deshalb nicht als Betrieb, der vom Lockdown betroffen ist.

In einer verwaisten Fußgängerzone stieß diese Firmenpolitik aber offenbar auf wenig Verständnis. Bei der Stadt gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen der Fachdienst Gewerbeservice dann auch nachging. Laut Sprecher Timo Frers habe man „auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung, insbesondere auf Paragraf 10 Absatz 1b, hingewiesen“. Mitarbeiter und Geschäftsführung hätten allerdings auf die Ausnahme für Drogerien verwiesen. Um die Frage zu klären, ob Douglas nun eine Parfümerie oder Drogerie ist, schaltete Delmenhorst das Niedersächsische Ministerium für Soziales und Gesundheit ein. „Eine Antwort ist bisher nicht erfolgt“, teilte Timo Frers am Donnerstag mit.

Douglas hat inzwischen einen Rückzieher gemacht. Seit Donnerstag ist auch die Filiale in Delmenhorst für Kunden geschlossen. Lediglich die Abholung von zuvor bestellten Produkten ist möglich.