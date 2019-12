Die Polizei musste zu einem Einsatz im Wald von Groß Ippener ausrücken. (Symbolbild) (Björn Hake)

Groß Ippener. Es war wahrscheinlich ein großes Glück, dass sich niemand verletzt hat. Wie die Polizei berichtet, erhielt sie am Montag, 30. Dezember, gegen 15.30 Uhr den Hinweis, dass unbekannte Täter in einem Waldstück in Groß Ippener, nördlich der Kirchseelter Straße, mehrere Drähte zwischen den Bäumen gespannt hatten. Aufgefallen war dies zwei Reiterinnen, die auf einem schmalen Waldweg zu Fuß mit ihrem Pferd unterwegs waren. Weitere Drähte konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Nummer 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.