Gleich drei berauschte Fahrer hat die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12.40 Uhr hielten Beamte am Reinersweg das Fahrzeug eines 26-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt an. Nach Angaben der Polizei ergaben sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrzeugführers durch berauschende Mittel. Ein Drogenschnelltest verlief anschließend positiv auf Kokain.

Bei einer weiteren Kontrolle gegen 14 Uhr an der Gertrudstraße stellten die Polizisten bei einem 30-jährigen Delmenhorster einen starken Marihuana-Geruch im Inneren des Wagens fest. Laut Einsatzbericht bestand aufgrund körperlicher Anzeichen außerdem der Verdacht, dass der Fahrer auch Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Zudem wurde ein 33-Jähriger aus Delmenhorst gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto an der Elbinger Straße kontrolliert. Wieder stellten die Beamten im Rahmen einer Kontrolle einen starken Marihuana-Geruch im Wageninneren fest.

Laut Polizei konnte in beiden Verdachtsfällen mit Marihuana eine geringe Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Bei allen drei Fahrzeugführern ordneten die Beamten jeweils eine Blutprobe an, die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Des Weiteren kommen auf alle drei Fahrzeugführer Strafverfahren zu.