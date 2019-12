Gleich zu mehrere Einbrüchen ist es jüngst in Delmenhorst gekommen, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) (Frank Rumpenhorst/DPA)

Delmenhorst. Einbrecher drehten in den vergangenen Tagen ihre Runden im Innenstadtbereich. Der Polizei wurden Taten in einem Spielwarengeschäft, im Kleingartenverein und im katholischen Pfarrhaus angezeigt.

Lange unentdeckt blieb laut Polizeibericht der Einbruch in das Lager des Spielwarengeschäfts an der Straße Am Stadtwall. Irgendwann zwischen Sonnabend, 21. Dezember, und Montag, 30. Dezember, müssen die Täter zugeschlagen haben. Um in das Gebäude zu gelangen, stiegen die Diebe durch ein Fenster ein. Was sie gestohlen haben und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Noch länger könnte der Zeitraum sein, in dem Einbrecher in eine Kleingartenlaube an der Straße An den Graften eingestiegen sind. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen Donnerstag, 19. Dezember, und Montag, 30. Dezember, zugetragen haben wird. Dieses Mal öffneten die Täter gewaltsam eine Tür, um in das Innere der Laube zu gelangen. Was gestohlen wurde, ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

Deutlich enger lässt sich das Tatzeitfenster beim Einbruch in das Pfarrhaus der St.-Marien-Gemeinde eingrenzen: in der Nacht von Sonntag auf Montag, 29. und 30. Dezember. Um in das Gebäude an der Louisenstraße zu gelangen, öffneten die Täter ein Fenster. Gestohlen wurden zwei Wertgelasse, also kleinere Geldschränke. Der Schaden wird aktuell mit mehr als 3000 Euro angegeben.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.