In diesem Jahr wird auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Alten Rathaus nicht der Weihnachtsmann zu Besuch kommen, sondern der Nikolaus. (INGO MÖLLERS)

Aus zwei mach drei: Der Ganderkeseer Weihnachtsmarkt vor dem Alten Rathaus findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, erstmals an drei Tagen statt. Der Freitag ist als Veranstaltungstag hinzugekommen.

„In den Vorjahren hatten wir freitags nur ein Softopening für die ehrenamtlichen Helfer. Aber der Markt zieht viel Publikum an, und zusätzlich fällt er in diesem Jahr auf den Nikolaustag, deswegen die Neuerung“, sagt Holger Lüdeke, der als Marktmeister und Vizepräsident der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) den bunten Trubel mit organisiert hat. So öffnet der Weihnachtsmarkt also für alle Gäste am Freitag, 6. Dezember, ab 16 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr. Sollte der zusätzliche Tag gut angenommen werden, werde man darüber beraten, den Weihnachtsmarkt auch in Zukunft an drei Tagen stattfinden zu lassen, so Lüdeke.

Veranstalter des kleinen Budenzaubers auf dem Friedrich-Bultmann-Platz ist auch in diesem Jahr die GGV. Mit stimmungsvoll geschmückten Buden, nostalgischem Kinderkarussell und abwechslungsreichem Bühnenprogramm lockt der Markt am zweiten Adventswochenende sicher wieder zahlreiche Besucher an, hofft die GGV.

Einmal mehr zieht der Duft von Punsch, Waffeln und Spekulatius durch die Straßen, und dreht ein Kinderkarussell seine Runden. „Das ist ein ganz uriges Teil“, sagt Lüdeke über das Karussell, das noch mit Hand angetrieben wird. An den Buden des Fördervereins gibt es allerlei Getränke wie Glühwein, Kinderpunsch, Kakao mit und ohne Schuss, Bier und ebenfalls alkoholfreie Getränke. Der Ganderkeseer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat Bratwurst und Pommes frites im Angebot. Schmalzkuchen, Crêpes und Zuckerwatte gibt es von Degener, und auch die Grüne Garde wird mit Kaffee und Kuchen vertreten sein.

Am Freitag werden die GGV und der Förderverein den Weihnachtsmarkt feierlich eröffnen. Ab 17 Uhr gibt es Tanzvorführungen verschiedener Faschingsgarden. Wie es sich für einen 6. Dezember gehört, kommt der Nikolaus zu Besuch. Ab 18 Uhr bringt er kleine Geschenke für die Kinder.

Abwechslungsreiches Musikprogramm

Für den Sonnabend versprechen die Veranstalter ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf dem Friedrich-Bultmann-Platz. Ab 15 Uhr spielt die Ganderkeseer Band Happiness Oldies, Evergreens und Weihnachtslieder. Um 18.30 Uhr heizt laut Ankündigung die Gesangstruppe Büttflicker mit ihrer Show dem Publikum ein. Ab 19 Uhr startet eine Weihnachtsparty mit tanzbarer Musik vom Plattenteller.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Gantermarkt beteiligen sich auch in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt-Wochenende: Viele Geschäfte im Ortskern haben am Sonnabend bis 18 Uhr geöffnet und laden zum gemütlichen Shoppingbummel ein, heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag geht der Budenzauber weiter. Programmstart ist um 14.30 Uhr mit dem Platzkonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee. Um 15 Uhr werden Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar erwartet. Die Ex-Prinzenpaare singen um 16 Uhr Weihnachtslieder. Die regional bekannte Faschingsband Querbeat werde um 17 Uhr den Weihnachtsmarkt rocken, teilen die Veranstalter mit.

Alle Helfer des Weihnachtsmarktes arbeiten ehrenamtlich. Der GGV organisiert das Event für die Ganterstadt und den guten Zweck. Der komplette Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit beim Fasching beziehungsweise dem Roten Kreuz zugute. Dort lande auch der letzte Cent Trinkgeld, versichern die Organisatoren.

Weihnachtsmarkt weiterhin beliebt

Seit die GGV die Organisation von der Werbegemeinschaft Gantermarkt übernommen habe, sei der Weihnachtsmarkt kontinuerlich gewachsen, berichtet Marktmeister Lüdeke. Das Musikprogramm in der heutigen Form habe es früher so nicht gegeben, sagt er stolz. Bei anhaltend positiver Resonanz könne er es sich vorstellen, den Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk-Ständen zu erweitern. „Wir hatten schon zwei, drei Anfragen, aber im Moment würde es sich für die Beschicker noch nicht lohnen“, erläutert Lüdeke. Er persönlich würde sich freuen, wenn der Ganderkeseer Weihnachtsmarkt größer werden würde, auch wenn dies für ihn mehr Arbeit bedeuten würde. „Der klassische Weihnachtsmarkt gehört hierzulande einfach dazu und darf nicht aussterben“, ist Lüdeke überzeugt.

Der Ganderkeseer Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 6. Dezember, ab 16 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr. Der Aufbau der Buden findet am Donnerstag, 5. Dezember, statt. Die Rathausstraße wird ab Höhe des Burgerlokals „Beef & Beats“ für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Verkehr fließt dann über die Straße Im Knick ab.