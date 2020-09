Drei Verletzte und 30 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Oldenburger Straße in Wardenburg ereignet hat. Der Polizei zufolge wollte ein 83-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Wardenburg gegen 13.15 Uhr vom Grünen Weg nach links auf die Oldenburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 43-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen in Richtung Ahlhorn unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie eine 83-jährige Mitfahrerin im Auto des Unfallverursachers leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.