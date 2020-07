Die neuen Pächter: Silvio und Anja Voigt sowie Olaf Sievers (von links, nicht im Bild: Eike Struck). (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Die Hoffnung ist bei allen Beteiligten da, dass endlich eine After-Corona-Party veranstaltet werden kann, doch bis es soweit sein wird, muss sich das Trio, das den Schützenhof am Habrügger Weg zum 1. August in Pacht übernimmt, noch mit Corona-kompatibleren Anlässen begnügen.

Silvio Voigt und Eike Struck sind vielen aus dem Fasching bekannt. Beide sind Mitglieder des Festausschusses der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), die den Fasching um den Ring organisiert. Gemeinsam mit dem Kühlinger Gastronom Olaf Sievers, der im Jahr 2014 als Faschingsprinz Olaf I. amtete, hatten sie schon Anfang des Jahres die Idee, eine Faschingsparty nach dem großen Festumzug in den Räumen des Schützenhofes zu veranstalten. „Die Party war ein voller Erfolg“, sagt Voigt. Und daraus entstand die Idee für eine längerfristige Zusammenarbeit.

Denn der Schützenhof ist für den Schützenverein Ganderkesee zu einem Sorgenkind geworden, nachdem die langjährige Pächterin Elke Flügge den Zapfhahn zum 1. Februar 2009 übergeben hatte, hatte der Verein immer wieder Probleme mit den Pächtern. Einer sprang nach einem halben Jahr wieder ab, ein anderer, der den Hof übernehmen wollte, hatte schon vor der Eröffnung wieder in den Sack gehauen, und auf einen anderen Pächter folgte eine Posse mit ausgetauschten Schlössern und Anwaltsbriefen.

Erst zum Juli 2014 kehrte wieder Ruhe in den Betrieb ein, doch Markus Hansen, der damals Pächter wurde, hatte nach viereinhalb Jahren genug von den anstrengenden Großveranstaltungen bis in die Morgenstunden, er übernahm ein Lokal im Harz. Der große Saal des Schützenhofes soll für Zusammenkünfte und für Feiern da sein, dafür wurde er in den 1950er-Jahren gebaut, und so soll es bleiben. Dass dafür Voigt, Struck und Sievers das Lokal gemeinsam übernehmen, macht den Schützenverein froh: „Uns fällt ein großer Ballast ab, zwar hatten wir wegen Corona ohnehin keinen Druck, schnell einen Nachfolger zu finden, aber die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist optimal“, sagt der Vorsitzende, Sebastian Berkahn.

Voigt und Struck sind Mitglieder im Schützenverein Ganderkesee, Sievers in mehreren anderen, es gibt also eine starke Nähe zum Vereinswesen, und das sollen Verein, Pächter und das Pachtobjekt, eben der Schützenhof, zu spüren bekommen: „Der Schützenhof ist die letzte Kneipe im Ort mit einem Sky-Abo, wir werden also zukünftig an den Wochenenden die Werder- und St. Pauli-Spiele übertragen“, sagt Voigt. Ein Testlauf war bereits die Übertragung der beiden Relegationsspiele um den Klassenerhalt von Werder Bremen in der Ersten Bundesliga: „Mit den Corona-Regeln haben wir rund hundert Leute in den Saal bekommen, vor der Tür mussten wir die gleiche Menge noch mal abweisen, weil wir einfach voll waren“, sagt Sievers. Der Wunsch, in Gemeinschaft Fußball zu schauen und dafür nicht nach Hoykenkamp oder an andere Orte fahren zu müssen, ist also offensichtlich ebenfalls vorhanden.

Die Eröffnung ist zum 7. August geplant. Und bis dahin soll alles in einem „frischen Gewand“, laut Voigt, erscheinen. Regulär geöffnet soll der Hof dann donnerstags, freitags und sonnabends sowie an Werder-Spieltagen jeweils ab 17 Uhr beziehungsweise rechtzeitig zum Anpfiff sein. Zunächst gibt es nur Getränke, denn der Verein erwartet noch eine neue Küche, sollte diese rechtzeitig eingebaut sein, sollen dann „bierbegleitende, kleine Speisen angeboten werden“, sagt Sievers. Der Mittwoch soll dem Schützenverein vorbehalten sein, allerdings ist der Mittwoch damit auch der Tag für Interessierte, um Einblick in das Vereinsleben der Ganderkeseer Schützen zu bekommen und auf Tuchfühlung mit dem Schießsport gehen zu können.

Und die Wirtin wird Anja Voigt, Silvio Voigts Ehefrau, die eigentlich im Einzelhandel tätig ist und dies auch weiterhin sein will. „Wir machen das hier alles nur hobbymäßig und nebenbei, dafür aber mit Herzblut und voller Leidenschaft“, gibt Sievers zu Protokoll. Nun bleibt Verein und Pacht-Trio mitsamt Wirtin nur noch auf eine Zeit zu hoffen, in der man wieder ohne Hemmungen das Leben wird feiern können. Ob bei den geplanten halbjährlichen Faschingspartys oder eben der großen Nach-der-Seuche-Party, für die eingeladen wird, sobald es wieder möglich erscheint und die Corona-Situation es zulässt. Und bis dahin freuen sich Schützenverein und auch die GGV darüber, dass sie wieder einen Ort haben, an dem sie unkompliziert zusammenkommen können, um ihr Vereinsleben auch über die Corona-Pandemie hinaus zu gestalten. Dass das Pächter-Trio ein Hobby pflegen möchte, könnte dem Verein lange Sicherheit geben.