Im Rahmen eines Delmenhorster Filmprojekts werden drei besondere Frauen porträtiert. Die Dreharbeiten starten im April. (Zacharie Scheurer/dpa)

Frauenstadtführungen, Theaterstücke und Ausstellungen: In den vergangenen Jahren warteten die Stadt Delmenhorst, ihre Vereine sowie Parteien zum jährlichen Internationalen Frauentag am 8. März mit einem umfangreichen Programm auf. Doch diesen März wird es coronabedingt keine großen Veranstaltungen geben. Zum Weltfrauentag haben sich die Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann und Anika Schmidt, Leiterin der Stadtbücherei und des Medienpädagogischen Zentrums, nun etwas Besonderes ausgedacht: Unter dem Arbeitstitel „Die Erste – Frauen, die sich trauen“ organisieren sie gemeinsam ein Kurzfilmprojekt.

„Da der direkte Kontakt mit dem Publikum im Moment nicht machbar ist, wollen wir mit diesem Projekt etwas auf die Beine stellen, das auf längere Sicht nachhaltiger wirken kann“, erklären die Organisatorinnen. Ursprünglich planten die Veranstalterinnen zum sogenannten internationalen „Frauenkampftag“ eine öffentliche Veranstaltung in ungezwungenem Rahmen in der Stadtbücherei. Frauen, die in Delmenhorst beruflich „zu den Ersten“ gehören, sollten sich in gemütlicher Runde vorstellen und mit den anwesenden Frauen darüber ins Gespräch kommen.

„Wir möchten junge Mädchen schon vor ihrer Berufswahl animieren, bei Interesse ruhig auch unkonventionellere Wege zu gehen, die nicht unbedingt automatisch 'typisch Mädchen' sind“, betont Petra Bormann. Da pandemiebedingt aktuell aber keine öffentlichen Veranstaltungen mit Publikum möglich sind, kam ihnen die Idee, einen Film zu machen. Unterstützung bekommen die Organisatorinnen dabei von dem Bremer Fotojournalisten und Filmemacher Martin von Minden.

Drei starke Frauen aus Delmenhorst möchte das Team dafür filmisch porträtieren. Ein Merkmal verbindet alle miteinander: Jede von ihnen war in Delmenhorst die erste Frau, die in ihrer Laufbahn etwas zum ersten Mal umgesetzt hat. Im Zentrum aller Porträts stehen jeweils die persönliche Berufsentscheidung, der berufliche Werdegang, eigene Erfahrungen sowie Szenen aus dem Berufsalltag.

Dabei sein wird Tami Penner. Sie ist die erste weibliche Auszubildende bei der städtischen Berufsfeuerwehr, die nach ihrer Lehre zur Informationselektronikerin auch zur ersten Brandmeisterin ausgebildet wird. Vertreten ist auch die Delmenhorsterin Saliha Dilek-Peter als erste türkischstämmige Notarin Niedersachsens. Dritte im Bunde ist Nicole Janßen, die in der Stadt die erste Bezirksschornsteinfegerin ist.

Die Dreharbeiten beginnen im April. Drehorte sind unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften die Delmenhorster Stadtbücherei und der jeweilige Arbeitsplatz der porträtierten Frauen. Der nichtkommerzielle Film wird im Auftrag der städtischen Gleichstellungsstelle und in Kooperation mit dem Medienpädagogischen Zentrum aufgenommen.

Die Organisatorinnen rechnen damit, dass die Aufnahmen ab Mai präsentiert werden können. Die Filmrechte liegen bei der Stadt Delmenhorst. Den fertigen Film können interessierte Einzelpersonen und Schulen später in der Stadtbücherei ausleihen.

Zur Sache

Für die Gleichberechtigung aller

Der Internationale Frauentag hat eine lange Tradition. Wer im Internet oder in Archiven danach sucht, wird auf zahlreiche Informationen stoßen. Am 8. März feiern und demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung. Denn diese ist bei allen Errungenschaften der vergangenen 100 Jahre immer noch nicht hergestellt. Neben dem Titel „Internationaler Frauentag“ gibt es noch viele weitere Bezeichnungen: Frauenkampftag, Weltfrauentag, Tag der Frau, Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau oder International Women‘s Day. In manchen Ländern ist der 8. März sogar ein gesetzlicher Feiertag, beispielsweise in Afghanistan, Georgien und auf Kuba. In der Volksrepublik China ist für Frauen der Nachmittag arbeitsfrei. 2019 war er zum ersten Mal gesetzlicher Feiertag in Berlin.