Ein betrunkener Mann hat die Polizei in Hatten gut beschäftigt. (Björn Hake)

Hatten. Gleich dreimal ist am Mittwoch ein 66-Jähriger aus Hatten ins Visier der Polizei geraten. Erstmals fiel der Mann gegen 10.50 Uhr Polizeibeamten bei einem Verkehrsunfall am Döllingsweg in Hatten auf, als er augenscheinlich mit seinem Trecker einen Wildzaun beschädigt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 2,63 Promille hinterm Steuer saß. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und kassierten den Führerschein ein.–

Um 15.45 Uhr erwischten die Beamten den 66-Jährigen aber erneut. Mit einer Arbeitsmaschine befuhr er den Döllingsweg – immer noch mit reichlich Alkohol im Blut. Als die Polizisten gegen 18.20 Uhr zu Familienstreitigkeiten gerufen wurden, trafen sie zum dritten Mal auf den alkoholisierten Hatter, der offenbar mit seiner Lebensgefährtin in verbalen Streit geraten war. Da die Parteien sich jedoch wieder vertrugen, verzichteten die Beamten auf weitere polizeiliche Maßnahmen.