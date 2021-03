Nach etwas niedrigeren Infektionszahlen im Februar hat die Inzidenz nun wieder das Niveau von Anfang Januar erreicht. (WK/ STV)

Wenige Tage vor Ostern hat die dritte Corona-Welle Delmenhorst voll erfasst. Binnen einer Woche kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz von 76,4 auf nunmehr 139,2 (siehe Grafik). Für eine solche Entwicklung hatten Bund und Länder eigentlich die sogenannte „Notbremse“ konzipiert, mit der Lockerungen des Infektionsschutzes wieder rückgängig gemacht werden können. Doch Niedersachsen hat es in die Hände der örtlichen Behörden gelegt, sich selbst zu einer „Hochinzidenzkommune“ zu erklären und damit diese Bremse auch tatsächlich zu ziehen. Auch die klaren Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Sonntagabend haben daran bisher nichts geändert. Niedersachsen hat mit einer Aktualisierung der Corona-Verordnung am Montag zwar das Instrument der nächtlichen Ausgangssperre geschaffen, überlässt aber auch hier die Umsetzung den Kommunen.

In Delmenhorst hat sich Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) dazu entschieden, die Corona-Regeln vorerst nicht zu ändern. „Wir besprechen laufend die tagesaktuellen Entwicklungen. Es ist alles vorbereitet, um schnell reagieren zu können“, berichtet Hero Mennebäck, stellvertretender Leiter des Krisenstabs. Delmenhorster müssen sich deshalb bisher nicht an neue Regeln gewöhnen.

Regel-Chaos in der Region

Der Blick auf die Region ergibt aber ein chaotisches Bild. Der Landkreis Oldenburg hat die Notbremse gezogen und damit etwa das Termin-Shopping wieder beendet. Zudem gilt in den Gemeinden Wildeshausen, Wardenburg und Großenkneten eine nächtliche Ausgangssperre (wir berichteten). Diese hat der Landkreis Wesermarsch für sechs seiner neun Gemeinden verfügt. Allerdings erklärte sich der Kreis nicht zu einer Hochinzidenzkommune, wodurch alle Lockerungen bestehen bleiben. Bremen kommt hingegen komplett ohne Ausgangsverbot aus, hat aber die Notbremse gezogen. Der Landkreis Diepholz musste sich wiederum noch nicht einmal diesen Fragen stellen, hier liegt die Inzidenz bisher unter 100.

Laut Krisenstab sind die Infektionen der vergangenen Tage in Delmenhorst insbesondere auf Familien zurückzuführen, in denen es während der angeordneten Quarantäne zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. „Es gibt keine Cluster, und die Nachverfolgung der Infektionsketten ist im Gesundheitsamt weiterhin möglich“, sagt Mennebäck. Mit Ausnahme einer besonders brisanten Woche im Oktober habe das Gesundheitsamt während der gesamten Pandemie immer das Tagespensum bewältigen können.

Wenige Patienten im Krankenhaus

Im Josef-Hospital Delmenhorst haben die steigenden Infektionszahlen bisher nicht zu mehr Krankenhauseinweisungen geführt. „Nach einem deutlichen Anstieg der Inzidenz hatten wir bisher etwa zwei Wochen später auch mehr Patienten. Diesen Zusammenhang beobachten wir aktuell nicht“, sagt Geschäftsführer Florian Friedel. Seit etwa sechs Wochen schwanke die Zahl der Corona-Patienten zwischen sechs und zehn auf einem niedrigen Niveau. „Inzwischen hätten wir mehr Fälle erwartet“, sagt der JHD-Chef. Diese erfreuliche Bestandsaufnahme könne bereits ein erster Erfolg der Impfungen von älteren Menschen sein.

Ob die Situation im JHD nur eine Momentaufnahme ist oder sich der Einfluss der Infektionszahlen auf die Krankenhauseinweisung tatsächlich verringert, muss sich noch zeigen. In dieser Woche hatten allerdings Intensivmediziner davor gewarnt, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland wieder exponentiell steigt. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin forderte, sofort in einen mehrwöchigen harten Lockdown zu gehen. Diese Haltung teilt JHD-Chef Friedel nicht. „Ich bin aber auch froh, dass ich eine solche Entscheidung nicht treffen muss“, gibt er zu.

Die Zahl der Corona-Patienten im JHD bewegt sich aktuell auf einem niedrigen Niveau. (WK/ STV)

Am Mittwoch hat Delmenhorst auch seine Bewerbung zur Auswahl als Modellkommune beim Land Niedersachsen eingereicht. 25 Städte sollen eine durch flächendeckende Schnelltests abgesicherte Öffnung von Einzelhandel, Gastronomie und Kultur ausprobieren. Für den Start steht der 6. April im Raum. „Wir haben eine in sich geschlossene Fußgängerzone, ein Stadion und das Kleine Haus für Kulturveranstaltungen“, sagt Mennebäck. Ob und wann Niedersachsen angesichts der steigenden Infektionszahlen aber tatsächlich Öffnungen in Modellkommunen möglich macht, bleibt abzuwarten.

Schnelltest-Zentrum in der Graft

Wichtige Voraussetzung wäre in Delmenhorst eine deutlich ausgebaute Infrastruktur mit Schnelltest-Zentren. Die Termine für die bereits in Betrieb genommene Station des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind über mehrere Tage ausgebucht. Daneben gibt es aber auch Ärzte und Apotheken, die den wöchentlichen „Bürgertest“ auf Kosten der Staatskasse anbieten. „Am Freitag wird das DRK an der Graft eine weitere Station eröffnen“, verrät Mennebäck. Wann genau diese geöffnet sein wird, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Das Gesundheitsamt ist zudem dabei, auch privaten Anbietern den Betrieb von Teststationen zu ermöglichen. „Für die Prüfung der Hygienevorschriften haben wir das Amt kurzfristig mit zwei Kollegen verstärkt“, berichtet Mennebäck. Die Genehmigungen stünden nun kurz bevor.