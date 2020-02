Die Beamten der Polizei Delmenhorst bitten den Fahrer eines beschädigten Fahrzeugs, sich zu melden. (Björn Hake)

Nach einem Unfall auf der Wildeshauser Straße am Montag, 17. Februar, sucht die Polizei nun nach einem weiteren Unfallbeteiligten. Dort war, wie berichtet, gegen 16 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in Höhe des Kreisverkehrs auf den vor ihr wartenden Ford einer 58-Jährigen aufgefahren. Nun stellte sich heraus, dass der Ford durch den Auffahrunfall auch noch auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug aufgeschoben wurde. Entsprechende Beschädigungen wurden in der Werkstatt festgestellt. „Der Aufprall war vermutlich so gering, dass weder die Delmenhorsterin noch der Fahrer des vor ihr stehenden Fahrzeugs diesen bemerkten“, heißt es seitens der Beamten der Polizei Delmenhorst, die nun den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs bittet, sich telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.