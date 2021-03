Über den Besitz und die Herstellung von Drogen hat das Amtsgericht Wildeshausen in dieser Woche verhandelt. Angeklagt in drei Fällen war ein 50-jähriger österreichischer Frührentner aus Wildeshausen. Er habe am 18. Juni 2019 Heroin sowie am 13. September 2019 Kokain über das Darknet bestellt, sagte die Staatsanwältin.

Bei einer Hausdurchsuchung am 16. Januar 2020 entdeckten die Polizeibeamten zudem ein Meth-Labor in der Küche und diverse Drogen in geringen Mengen. „Direkt als wir in die Wohnung kamen, bemerkten wir den chemischen Geruch“, schilderte ein als Zeuge geladener Polizist. Des Weiteren fanden die Beamten chemische Substanzen, Marihuana-Tabak und Equipment für die Meth-Herstellung, sagte der Polizist aus.

Aufgrund einer attestierten Sozialphobie äußerte sich der Angeklagte nicht vor Gericht. Er ließ seinen Anwalt eine Mitschrift verlesen. Die Herstellung von Crystal Meth gestand er. Er habe seine Angstzustände damit lindern wollen, teilte der Verteidiger stellvertretend mit. Die Drogen-Bestellungen im Internet seien dem Angeklagten jedoch nicht zuzuordnen, erklärte der Verteidiger. Die Richterin sah seine Schuld als erwiesen an. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro.