Was bis Donnerstag nicht weg ist, geht an einen Großabnehmer: Bernd und Johanne Kerckhoff verkaufen die letzten Produkte. (Janina Rahn)

„Bei Kerckhoff gibt es nichts, was es nicht gibt.“ Dieser Spruch stand zwar nie auf einem Werbeplakat, trotzdem kennen ihn hier in Düsternort viele Kunden des Familiengeschäfts. Doch so ganz will sich das Motto heute nicht mehr erfüllen, wenn man durch die Tür des Ladens tritt. Die Lücken in den Regalen füllen Schilder mit Aufschriften wie: „Alles zum halben Preis.“ Der Ausverkauf ist in vollem Gange, am Donnerstag ist hier Schluss. Damit verschwindet ein Geschäft aus Düsternort, in dem seit 1949 unzählige Delmenhorster einkauften. Johanne und Bernd Kerckhoff geben ihre Drogerie auf.

Die Kerckhoffs sind inzwischen 76 und 78 Jahre alt, doch in den Ruhestand ist das Ehepaar bislang noch nicht gegangen. Jeden Tag öffneten sie pünktlich um 8.30 Uhr die Türen ihres Geschäfts, mit Ausnahme einer zweistündigen Mittagspause war es dann immer bis 18 Uhr geöffnet. „Aber auch wenn es in der Mittagszeit klingelte, sind wir natürlich an die Tür gegangen“, sagt Bernd Kerckhoff. Die Drogerie ist Teil des Hauses, in dem er schon seine Kindheit verbrachte und bis heute mit seiner Ehefrau lebt. Erst als ihm im vergangenen Jahr gleich vier Operationen einiges an Kraft abverlangten, reifte der Gedanke, Haus und Geschäft zu verkaufen. „Der Laden macht immer noch Spaß, aber unsere Kräfte lassen nach“, sagt Johanne Kerckhoff. Im März werden sie nun in eine altersgerechte Wohnung in Rodenkirchen ziehen. Dort lebt ihr Sohn, der sich dann besser um seine Eltern kümmern kann.

Es war das Jahr 1970, in dem Bernd Kerckhoff das Geschäft seines Vaters übernahm. Ein inzwischen vergilbtes Heft erzählt von den ersten aufregenden Jahren. Hier hat das Ehepaar unzählige Notizzettel gesammelt, mit denen die Eltern ihre Kinder zum Einkaufen losschickten. „Meine Frau fand das so süß, dass sie die Zettel einfach aufbewahren musste“, erinnert sich der 78-jährige Kerckhoff. Manchmal steht auch der Preis neben den Produkten, wenn mal wieder ein Angebot nicht verpasst werden durfte.

Als die Drogerie des Vaters in seine Hände überging, sah die Düsternortstraße südlich der A 28 noch ganz anders aus. „Hier gab es eine Kneipe, einen Schlachter, einen Obsthändler und auch mal einen Schlecker“, berichtet Bernd Kerckhoff. Von all dem, was einmal diesen Teil Düsternorts mit Leben füllte, ist aber nur wenig geblieben. Die Volksbank hat hier noch eine kleine Filiale und auch die Bushaltestelle Sonderburger Straße ist direkt vor der Drogerie. Nennenswerte Laufkundschaft beschert das den Kerckhoffs aber längst nicht mehr.

So hat diese Geschäftsaufgabe für den Stadtteil Düsternort auch etwas Charakteristisches. Wie schwer es der Einzelhandel hier hat, zeigt auch das Beispiel Edeka Fehner. Dieses Jahr wird der Inhaber Werner Fehner seinen Supermarkt noch betreiben, dann macht auch er dicht. Wahrscheinlich wird das alte Gebäude dann abgerissen. „Man kann es doch niemanden zumuten, diesen Laden noch weiter zu betreiben“, sagt der Inhaber.

Auch wenn er immer noch einen guten Umsatz mache, spüre er, wie sich das Geschäft verändert. „Die treuen Kunden sind alle 40 Jahre oder älter. Jüngere kommen nur, um ihre Plastikflaschen abzugeben, die sie bei den Discountern gekauft haben“, berichtet Fehner. Discounter hätten inzwischen regelmäßig Artikel in ihrem Sortiment, die es früher nur in Fachgeschäften gegeben hat. Das locke dann die Kundschaft hinaus zu den Discountern an den Stadtrand. „Die Menschen werden überall mit Werbung bombardiert und verlieren ihre Wertschätzung für Lebensmittel. Die sollen dann nur noch billig sein“, sagt Fehner. Teil des Problems sei aber auch, dass der Kundschaft in Düsternort wenig Geld zur Verfügung stehe.

Den Druck der Discounter und Supermarktketten bekamen auch die Kerckhoffs zu spüren. Ihnen ist eine Unterscheidung sehr wichtig. „Wir sind eine Drogerie und kein Drogeriemarkt“, betont Bernd Kerckhoff. Schließlich sei er auch ein ausgebildeter Drogist und kein Einzelhandelskaufmann. „Die Mitarbeiter in den Supermärkten haben doch keine Ahnung von der Wirkung der Inhaltsstoffe“, meint Kerckhoff. Er habe in seiner Ausbildung sogar Latein lernen müssen. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er die Produkte der Supermarktketten immer im Blick und versuchte, seinen Kunden andere Waren anzubieten.

Das Ehepaar hatte lange die Hoffnung, ihr Geschäft einmal an die Tochter übergeben zu können, die ausgebildete Kosmetikerin ist. Zuletzt bemühte sich das Paar, jemanden anderes zu finden, der das Geschäft weiter führt. „Eine Interessentin ist dann doch abgesprungen. Sie hat wohl der Mut verlassen“, erzählt Johanne Kerckhoff. Stattdessen hat das Haus nun jemand gekauft, der einen Ersatzteilhandel für Autos betreiben möchte. Hier waren wohl die komfortablen Parkplätze das wichtigste Kaufargument. Bleiben auch die großen Drogeriemarktketten, wird Delmenhorst mit Kerckhoff nun also eine der letzten klassischen Drogerien verlieren.