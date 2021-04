Symbolbild (Björn Hake)

Bereits am Dienstag, 17. März, war ein Drogeriemarkt im Jute-Center an der Weberstraße überfallen worden. Der Täter forderte unter vorgehaltener Pistole Bargeld. An diesem Mittwoch gegen 13.30 Uhr erfolgte ein weiterer Raubüberfall auf dieselbe Drogerie.

Nach Polizeiangaben legte der Täter zunächst einen Artikel auf das Kassenband und stellte sich an. Dann ging er jedoch um einen Kunden herum, direkt zur Kassiererin und zog eine Art Brotmesser mit braunem Griff sowie eine weiße Plastiktüte. Er forderte die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Letztlich griff er selbst in die Kasse, nahm Bargeld in Höhe von 750 Euro an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde auch dieses Mal niemand. Der Täter war mit einer dunklen Steppjacke, blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Er hatte die Kapuze aufgesetzt und trug eine weiße FFP2-Maske sowie schwarze Handschuhe. Er sprach Deutsch. Mögliche Tatzusammenhänge mit dem Raub von Mitte März werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, ausdrücklich darum, sich mit der Inspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.