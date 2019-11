Wille-Mitarbeiter Nys-Jendrik Kleemann werkelt an einem Schaltschrank zur Luftdruckerzeugung. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Was haben Google, Apple und die Wille GmbH gemeinsam? „Alle Unternehmen haben in einer Garage angefangen“, erklärt Wille-Geschäftsführer Frank Wille. Nun ist aus seiner Firma kein internationaler Konzern geworden, ein kontinuierliches Wachstum kann die Wille GmbH unter seiner Leitung dennoch vorweisen. Jetzt hat das Unternehmen seinen Standort nach Delmenhorst verlegt; vergangene Woche wurde das neu errichtete Firmengebäude im Ortsteil Stickgras feierlich eröffnet.

Bei der Wille GmbH dreht sich alles um Druckluft, Pneumatik und Fluidik. Die Firma stellt jedoch nicht nur Luftkompressoren her, laut Geschäftsführer Frank Wille setzt das Unternehmen auf die drei Säulen technischer Handel mit über 20 000 Artikeln, Beratung und Projektierung technischer Anlagen und Wartung von Komponenten.

Gesamtlösungen für die Kunden

„Wir planen, zeichnen und vertreiben komplette Systeme für Druckluft, Fluide und Gase und bieten den Kunden maßgeschneiderte Gesamtlösungen“, erläutert Wille. Viele seiner Kunden hätten keine eigenen Werkstätten mehr und bräuchten daher einen Anbieter, der die Einzelkomponenten auch zusammenbaut und betriebsfertig anliefert.

Willes Auftraggeber sind breit gefächert: Zahnarztpraxen und Tankstellen benötigen Druckluft, aber auch Industrieunternehmen in den Bereichen Anlagenverfahrenstechnik und Umwelttechnik. Zu den prominenten Kunden zählt der Geschäftsführer etwa die Bremer Technologiegruppe OHB. „Die benötigen bei der Satellitenfertigung besonders reine Druckluft“, erklärt Wille.

Gegründet wurde das Unternehmen 1967 durch Claus Wille, dem Vater des heutigen Geschäftsführers, in besagter Garage in Kattenesch. Anschließend residierte die Firma in einem Hühnerstall in Groß Mackenstedt und auf einem Bauernhof. 1989 fand dann der Neubau des Firmengeländes in Bremen statt. Noch als Student der Ingenieurwissenschaften übernahm Frank Wille 1994 die Geschäftsführung des Unternehmens, das sich damals zeitweise in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befand.

Wille junior gelang es, die Firma wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen und parallel auch sein Studium abzuschließen. „Ich bin Langstreckenläufer“, sagt der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Produktionstechnik über die entbehrungsreiche Zeit; mit Ausdauer und Beharrlichkeit erreiche er alle seine Ziele. Auf das solide Wirtschaften legt er großen Wert: So habe Wille auch in Krisenzeiten wie der Großen Rezession 2009 keine Mitarbeiter entlassen müssen.

Für den neuen Standort Delmenhorst findet der gebürtige Oldenburger nur lobende Worte: „Delmenhorst ist ein Paradies für Unternehmer“, schwärmt Wille, „die Stadt hat den Bau auf unkomplizierte Art und Weise ermöglicht.“ Dabei sei eine Ansiedlung in der Delmestadt zunächst gar nicht geplant gewesen: Ursprünglich hätte das zu klein gewordene Firmengebäude in Bremen-Huchting erweitert werden sollen, erzählt er. „Aber als mein Bauantrag auch nach 15 Monaten nicht genehmigt wurde, haben wir uns anderweitig umgesehen“, sagt Wille.

Innerhalb von zehn Monaten wurde das neue Firmengebäude an der Stickgraser Allee errichtet. (INGO MÖLLERS)

Ein Neubau in der hippen Bremer Überseestadt kam für ihn nicht in Frage: „Dort ist alles viel zu teuer geworden“, sagt der Geschäftsführer kopfschüttelnd. Er kam mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) ins Gespräch, und dann ging alles rasend schnell: Er zog den Huchtinger Bauantrag zurück, die Baugenehmigung in Delmenhorst auf einem 6400 Quadratmeter großen Grundstück wurde rasch erteilt, und das neue Firmengebäude samt Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde innerhalb von zehn Monaten fertiggestellt. Selbst der Umzug an die Stickgraser Allee wurde an einem Wochenende bewerkstelligt.

Angefangen hatte das Unternehmen in Kattenesch mit sieben Mitarbeitern, heute beschäftigt die Wille GmbH 33, von denen allein in diesem Jahr sechs eingestellt wurden. „Wir suchen auch weiterhin Fachkräfte“, betont der Diplom-Ingenieur. Das Unternehmen bildet auch aus, konkret Fachkräfte für Lagerlogistik; mittelfristig soll auch eine kaufmännische Berufsausbildung dazukommen, wahrscheinlich zum E-Commerce-Kaufmann. Das E-Procurement, also die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen über das Internet, werde bei der Wille GmbH immer wichtiger, daher sei der E-Commerce-Kaufmann ein geeigneter Ausbildungsberuf, sagt Wille.

Frank Wille hat die Zukunft also fest im Blick – dies gilt auch für seine persönliche Perspektive. Bereits vor über zehn Jahren hat sich der heute 56-Jährige mit der Altersnachfolge für sein Unternehmen beschäftigt. Nachdem seine beiden erwachsenen Söhne den Firmenvorsitz nicht übernehmen wollten, konnte er eine interne Lösung finden: Der bisherige technische Leiter Chris Ahlers wird zum Geschäftsführer befördert und langfristig Willes Altersnachfolge antreten. „Bei Chris Ahlers sehe ich die Firma in guten Händen“, ist der Diplom-Ingenieur sich sicher.