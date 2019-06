Die Teilnehmer der Podiumsrunde diskutierten angeregt über das Thema Wasserschutz (von links): Nicole Nefzger vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Moderatorin Barbara Grabkowsky (Präsidium Universität Vechta), Karsten Specht (OOWV-Geschäftsführer), Arnfried Marks (Edeka Nordwest, Spartenleitung Regionalität), Nina Schritt (Geschäftsleitung Kornkraft Naturkost GmbH), Arno Krause (Geschäftsführer Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen), Herbert Heyen (Vorstandsvorsitzender Ammerland Molkerei) und Bernhard Wagner (Geschäftsführer Wassergut Canitz). (Heiko Poppen/OOWV)

Großenkneten. Etwa 150 Interessierte sind am Freitag der Einladung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) zum fünften Wasserschutztag auf dem Biohof Bakenhus in Großenkneten gefolgt. „Bausteine für erfolgreichen Wasserschutz: Fördern – Erzeugen – Vermarkten“ lautete das Motto dieser Veranstaltung. In Fachvorträgen und bei einer Podiumsdiskussion ging es um die Frage, wie Landwirtschaft und Wasserschutz gemeinsam erfolgreich gelingen können.

„Wasserversorger und Landwirte haben dasselbe Ziel: Beide möchten das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen oder bewahren. Was zu Hause aus dem Wasserhahn kommt oder auf dem Esstisch landet, muss von guter Qualität sein. Dafür strengt sich die Landwirtschaft ebenso an wie die Wasserversorgung“, sagte OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht in seiner Begrüßungsrede. Wasserschutz beginne aber auch schon im privaten Haushalt, betonte er und verwies dabei auf die Verantwortung der Kundinnen und Kunden an der Ladentheke.

Karsten Specht erwähnte dazu die Bedeutung regionaler Produkte – insbesondere solcher, die einen Zusatznutzen für den Wasserschutz haben. Wie es gelingen kann, diese am Markt zu platzieren, war Thema einer Podiumsdiskussion. „In Zusammenhang mit weiteren Merkmalen wie Weide- oder Biomilch kann dieses ein weiteres Argument für Verbraucherinnen und Verbraucher sein“, zeigte sich Herbert Heyen, Vorstandsvorsitzender der Molkerei Ammerland, optimistisch.

Nicole Nefzger vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau riet zu einer „authentischen Kommunikation“ vom Feld bis zum Verkaufsort, um Produkte interessant zu machen, die dem Wasserschutz zuträglich sind: „Zeigen Sie die Gesichter der Menschen, die sich für Wasserschutz engagieren.“ Sie hatte zuvor in einem Vortrag die Initiative „Wasserschutzbrot“ als „essbaren Grundwasserschutz“ vorgestellt – eine Aktion der Regierung Unterfranken. Dr. Bernhard Wagner (Wassergut Canitz) empfahl, alle Beteiligten von Anfang an in die Produktionskette einzubeziehen: „Ganz wichtig sind dabei die Landwirte in den Wasserschutzgebieten.“ Nina Schritt von der Geschäftsleitung der Kornkraft Naturkost plädierte für einen generellen Wandel: „Wenn wir Gewässerschutz ernst meinen, dann müssen wir morgen auf hundert Prozent Bio umstellen.“

In den Fachvorträgen des Tages sprach unter anderem Kay Schönfeld über die erfolgreiche Kooperation des OOWV mit der Landwirtschaft als Baustein des Wasserschutzkonzeptes. Er ist Regionalleiter des Unternehmens im Landkreis Vechta und stellvertretender Vorsitzender des Kooperationsausschusses. „Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auf das gesamte Verbandsgebiet“, sagte Kay Schönfeld und berichtete von fünf regionalen Kooperationen: Aurich/Friesland/Wittmund, Ammerland, Thülsfelde, Oldenburg und Holdorf. „Dabei geht es um eine Fläche von 68 000 Hektar, die von mehr als 1600 Betrieben bewirtschaftet wird“, führte er aus.

„Jeder Landwirt, der über den gesetzlichen Rahmen hinaus etwas für den Grundwasserschutz tut, ist uns wichtig“, betonte Kay Schönfeld. Dabei sei es zunächst unerheblich, ob ökologisch oder konventionell gewirtschaftet wird: „Wichtig ist, was am Ende dabei herauskommt.“ Dass ökologische Landwirtschaft und Grundwasserschutz jedoch sehr große Schnittmengen haben, sei unbestritten. „Wir müssen im Gespräch bleiben und dürfen keine Fronten aufbauen“, appellierte er.

In diesem Zusammenhang verwies Karsten Specht auf die Dringlichkeit der von der Europäischen Union (EU) geforderten Verschärfung der Düngeverordnung: „Übermäßig aufgebrachte Düngemittel gefährden die Qualität der Trinkwasserressourcen – und damit die Trinkwasserversorgung unserer Bevölkerung, der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft. Ein besserer Schutz der nitratbelasteten Gebiete muss konsequent umgesetzt werden.“ Mithilfe einer Novelle der Düngeverordnung könne das gelingen. Diese müsse eine vollständige Transparenz im Düngesystem schaffen und damit den zuständigen Behörden die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Nach monatelangen Diskussionen über schärfere Düngeregeln hatte die Bundesregierung wenige Tage zuvor von einer Einigung berichtet. Die Vorschläge sollen nun an die EU-Kommission weitergegeben werden.

Einen Blick in die Praxis gab es am Freitag nach den Fachvorträgen und der Podiumsdiskussion auch noch. Dabei ging es um den Stand der Technik bei der mechanischen Unkrautregulierung. Eine Ausstellung zeigte „Neuigkeiten rund um Hacke und Striegel“.

Karsten Specht war mit dem Verlauf des fünften Wasserschutztages zufrieden. „Die Veranstaltung dient dazu, die Wissensverbreitung zum Wasserschutz zu fördern – und einen Austausch aller Beteiligten und Akteure untereinander zu ermöglichen. Voll besetzte Stuhlreihen haben das Informationsbedürfnis belegt“, lautete sein Fazit.