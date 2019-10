Die Kirche "Zu den zwölf Aposteln" in Düsternort ist vor 25 Jahren renoviert worden. (Ingo MÖllers)

Düsternort hat seine Apostelkirche wieder. Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen des Gotteshauses sind die Renovierungsarbeiten beendet und der Innenraum der Kirche mit einem neuen Fußboden und einem frischen Anstrich versehen worden. Die evangelisch-lutherische Gemeinde braucht nun nicht mehr für Gottesdienste, Taufen, Trauungen oder zu traurigen Anlässen auf andere Kirchen oder das Gemeindehaus auszuweichen. Ohnehin war es vielen Düsternortern im Gemeindehaus speziell für Taufen und Hochzeiten auch nicht feierlich genug. Die Wiedereröffnung der Kirche „Zu den Zwölf Aposteln“ wird mit einem großen Festgottesdienst begangen. Bischof Wilhelm Sievers ist dabei und auch der Kirchen- und Posaunenchor werden mitwirken. Weitere Veranstaltungen zum 40-jährigen Bestehen folgen. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg war der Stadtteil durch Tausende von Flüchtlingen immer mehr gewachsen, andererseits gab es aber nicht genug Räumlichkeiten für kirchliche Handlungen und Veranstaltungen. Deshalb beschloss der Delmenhorster Gemeindekirchenrat im Jahr 1953, in Düsternort eine zweite Kirche zu bauen. Die Düsternorter freuten sich, und viele Gemeindemitglieder – Frauen und Männer – griffen zu Schaufel und Schubkarre und halfen bei den Erdarbeiten mit, sodass schon bald der Grundstein gelegt werden konnte. Ein Jahr später, am Reformationstag 1954, konnte dann die nach den Plänen des Architekten Alexander Grazianski gebaute Apostelkirche feierlich eingeweiht werden. Der bekannte Delmenhorster Kirchenmaler Hermann Oetken hatte damals das Innere der Kirche gestaltet und war auch jetzt bei den Renovierungsarbeiten als 85-Jähriger wieder beratend dabei. Oetken hatte auch die in die Ostwand des Gotteshauses eingefügte prächtige Rosette geschaffen. Sie stellt den triumphierenden Christus auf der Weltenkugel dar, umgeben von den Zwölf Aposteln. (29. Oktober 1994)



Die Fleischwarenfabrik Könecke hat erneut in ihren Delmenhorster Standort an der Nordenhamer Straße investiert und dort nach den neuen Produktionsanlagen jetzt auch für rund zwei Millionen Mark einen modernen Sozialtrakt geschaffen, in dem sich neben Umkleide- und Sanitärräumen auch eine große, helle Kantine befindet. Damit habe sein Unternehmen seit dem Erwerb des ehemaligen Schlachthofs im Jahre 1991 bisher rund 34,4 Millionen Mark in die Delmenhorster Fabrikanlagen gesteckt, sagte Firmenchef Karl Könecke bei der Einweihung. Der Wurstwarenhersteller zählt in seiner Delmenhorster Niederlassung mittlerweile 203 Mitarbeiter, darunter 131 Frauen. Wurden an der Nordenhamer Straße in den Jahren 1991 und 1992 jeweils rund sieben Millionen Kilogramm Fleischwaren produziert, so waren es im vergangenen Jahr bereits acht Millionen Kilogramm. Für 1994 rechnet Karl Könecke mit an die zehn Millionen Wurstwaren aus Delmenhorst. (28. Oktober 1994)



Der Unterricht an der Delmenhorster Musikschule wird teurer. Das Schulgeld soll um durchschnittlich vier Prozent angehoben werden. Die Erhöhung tritt mit Beginn des nächsten Schuljahrs im August 1995 in Kraft. Dann kosten zum Beispiel die Musikalische Früherziehung und Grundausbildung 504 Mark statt bisher 484 Mark und der Instrumental-Gruppenunterricht statt 650 künftig 676 Mark. Einzelunterricht verteuert sich von 1252 auf 1406 Mark, und der Einzelunterricht für Erwachsene klettert von 1676 auf 1744 Mark. Die Stadtverwaltung hat für den Musikschulbetrieb im nächsten Jahr Kosten von rund anderthalb Millionen Mark veranschlagt. Davon sollen 614 000 Mark durch Schulgelder aufgebracht werden, das Land Niedersachsen zahlt einen Zuschuss von 43 000 Mark, kleinere Summen kommen durch Eintrittsgelder und Mieten hinzu, und den Löwenanteil übernehmen die Delmenhorster Steuerzahler. Größter Ausgabenposten in der Delmenhorster Musikschule sind die Personalaufwendungen. Sie werden im nächsten Haushaltsjahr von 944 000 Mark auf 972 000 Mark steigen. An Honoraren werden im nächsten Jahr rund 228 000 Mark fällig. (26. Oktober 1994)



Jungunternehmer, die sich zum ersten Mal selbstständig machen wollen, kommen künftig in der Kreisstadt Wildeshausen in den Genuss einer Wirtschaftsförderung der besonderen Art: Sie erhalten von der Stadt kostenlos ein Gewerbegrundstück. Das Förderprogramm ist auf die Jahre 1995 und 1996 beschränkt. Voraussetzung für dieses großzügige Angebot ist neben der erstmaligen Schaffung einer selbstständigen Existenz vor allem auch, dass sich der Unternehmer verpflichtet, Dauerarbeitsplätze zu schaffen. Für jeden Dauerarbeitsplatz – begrenzt auf höchstens zehn – erhält der Antragsteller eine Gewerbegrundstücksfläche von 250 Quadratmetern. Nach fünf Jahren muss nachgewiesen werden, dass die angekündigten Arbeitsplätze geschaffen worden sind und außerdem, dass sie zu diesem Zeitpunkt mindestens zwölf Monate bestehen. Für jeden nicht geschaffenen Arbeitsplatz ist dann der Kaufpreis für jeweils 250 Quadratmeter Gewerbegrundstück nachträglich fällig. (26. Oktober 1994)



Gut 500 Personen wollen sich in Delmenhorst an der landesweiten Aktion „Niedersachsen für saubere Umwelt“ beteiligen, darunter Vereine, Kinder, Schüler und auch die Bundeswehr, die mit Unterstützung der Realschule Holbeinstraße, der Grundschule Beethovenstraße und der Jugendfeuerwehr wieder auf der Großen Höhe für eine saubere Natur sorgen will. Die Mitarbeiter des Delmenhorster Schullandheims auf der Großen Höhe nehmen die Aktion gleichzeitig zum Anlass, rund um das Heim ihre selbst gebauten Abfallkörbe aufzustellen. Wie Delmenhorsts Abfallberaterin Monika Grenzdörfer mitteilt, werden die Schullandheim-Mitarbeiter künftig auch die Leerung und Instandhaltung der Abfallkörbe übernehmen. (28. Oktober 1994)



