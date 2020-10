Eine 23-jährige Delmenhorsterin ist am Montag bei einem Auffahrunfall am Hasporter Damm in Delmenhorst leicht verletzt worden. Gegen 17.05 Uhr befuhr die Frau mit ihrem schwarzen Wagen den Hasporter Damm in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Allee, teilt die Polizei mit. Da sich der Verkehr vor einer roten Ampel staute, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dieses übersah ein nachfolgender 57-jähriger Mann, ebenfalls aus Delmenhorst, und fuhr mit seinem Auto auf den Wagen der 23-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.