Die 1925 als einfacher Steg errichtete Ozeanbrücke ist die einzige Querung des sumpfigen Delmetals zwischen dem Ortsteil Klein Amerika und dem Harpstedter Wald. (Ingo Möellers)

Auch im Juli finden die geplanten Gästeführungen noch nicht so statt, wie sich das Team um Elisabeth Kühling dies wünschen würde. Für alle, die dennoch Lust haben, sich mit dem Rad auf den Weg zu machen, um das eine oder andere zu entdecken, empfiehlt sie einen „Besuch bei den Nachbarn über die Ozeanbrücke“. Die Länge der Tour beträgt etwa 38 Kilometer.

Los geht es an der St. Cyprian- und Corneliuskirche im Ortskern. Die Route führt über die Lange Straße, Adelheider Straße, Heideweg, Machandelweg und Neu Holzkamp bis zur Wiggersloher Straße im Ortsteil Hoyerswege. „Dort erreichen wir nach etwa drei Kilometern den Segelflugplatz, auf dem jedes Wochenende Flugaktivitäten zu beobachten sind. Zwei Kilometer weiter startet zudem der Natur- und Erlebnispfad 'Große Höhe'. Er lädt mit Informationstafeln und Mitmachstationen ein, die heimische Natur mit allen Sinnen zu genießen“, erklärt Kühling. Das erste Etappenziel sei vor allem für Familien mit Kindern empfehlenswert. Weiter geht es auf der Straße Zur Großen Höhe, links auf die Dorfstraße bis zur Stiftenhöfter Straße. Von dort aus erneut links auf die Nordstraße bis zur Haltestelle Klein Amerika, dann links Richtung Ozeanbrücke.

„Die Ozeanbrücke ist die einzige Querung über das sumpfige Delmetal zwischen dem Ortsteil Klein Amerika und dem Harpstedter Wald“, informiert Kühling. 1925 wurde sie zunächst als einfacher Steg gebaut und 1967 mit Hilfe des THW zu einer richtigen Brücke erweitert. 2006 wurde das 1,75 Meter lange und 1,5 Meter breite Bauwerk erneuert. „Ein lohnenswerter Weg durch eine besondere Naturlandschaft“, findet die Gästeführerin.

Dem Radweg folgen die Teilnehmer über die Brücke, nach etwa 200 geht es rechts ab und dann immer geradeaus bis auf den Redekerweg und zur Amtsfreiheit in Harpstedt. „Rund um den Amtshof, dem Verwaltungssitz der Samtgemeinde Harpstedt, bietet sich eine wunderbare Parkanlage für eine Pause an“, sagt Kühling. Das Fachwerkgebäude stammt übrigens aus dem 18. Jahrhundert und war ursprünglich eine Gräftenburg. Gräften ist ein altes Wort für Wassergräben. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Christuskirche, die nach dem Brand von 1739 im barocken Stil wieder aufgebaut wurde. Der Bibelgarten rund um die Kirche hat acht Stationen, die das Leben Jesus von Nazareth durchziehen. Pflanzen und Installationen regen zum Nachdenken an.

Am Ortsrand von Harpstedt, Richtung Wildeshausen, liegt das Koems-Gelände. Der Name leitet sich von der Mehrzahl von Koeben (Scheunen) ab. „Die 31 Gebäude wurden im 18. Jahrhundert als Scheunen und Schafställe genutzt. Mit viel ehrenamtlicher Arbeit wurde das Ensemble in den 1980er-Jahren vor dem Verfall gerettet. Heute gibt es hier Ausstellungen zum historischen Leben in Harpstedt“, weiß Kühling.

Zurück geht es vom Zentrum Burgstraße in die Mullstaße und weiter über die Nordstraße, Stiftenhöfter Straße, Hauptstraße und Henstedter Straße. Über Traren/Sandberg, Am Sportplatz und Kehrtau erreichen die Teilnehmer den Grenzweg, wo sich kurz vor Schweinsheide ein weiterer kleiner Stopp anbietet. „Der 1,2 Kilometer lange Wildbienenpfad, der zum BUND-Hof Wendbüdel gehört, bietet tolle Informationen und lohnt als Abstecher“, empfiehlt Kühling

Weiter geht es über die Straßen Schweinsheide und Wildeshauser Straße, dann links in die Straße Zum Mühlenbach, bis zum Omorikaweg, Hengsterholz und die Neustädter Straße bis zur Haltestelle Hestern. Dort führt die Route rechts in den Havekoster Sand, der allerdings nicht beschildert ist. Von dort geht es links in die Havekoster Straße und nach 2,3 Kilometern rechts in den Riedenweg. „Fast am Ende des Riedenweges liegt versteckt hinter der Wiese mit dem Ganter und dem Bienenhaus der Riedenweiher/Ganterteich. Auf dem Gewässer, das vom Wasserzug vom Donnermoor gespeist wird, sind regelmäßig Graureiher, Eisvogel, Grünspecht und Teichralle zu beobachten“, erklärt Kühling.

Am Ende des Riedenweges erreichen die Teilnehmer über Neddenhüsen und die Mühlenstraße wieder den Ausgangspunkt: die St. Cyprian- und Corneliuskirche.