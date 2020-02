Immer wieder Schafe: Auf mehreren Bildern, die sich alle mit der Nordwolle beschäftigen, tauchen die Wollliferanten auf. Auch mal ganz plüschig-flauschig in einer Mischtechnik. (Ingo Möllers)

Der Wollepark und die Nordwolle gehören zusammen. Dabei könnten die Welten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite der zubetonierte Brennpunkt Wollepark, auf der anderen die schnieke, so liebevoll restaurierte Nordwolle mit ihren Stadthäusern. Genau genommen sind es aber nicht nur zwei, sondern ganz viele Welten, die in diesem Quartier aufeinandertreffen, denn es leben Menschen aus zahlreichen Nationen dort. Um diese Welten zusammenzuführen, setzen sie im Familienzentrum Wolle auf sprachunabhängige Projekte, wie die Leiterin Anke Wolf sagt. „Wir setzen auf Musik, Bewegung oder Kunst“, erzählt sie. Wie auch mit der 2019 gestarteten „Kunststation Nordwolle“, deren Ergebnisse ab Sonntag in einer Ausstellung im Museum auf der Nordwolle zu sehen sein werden.

Begleitet, angeleitet und unterstützt wurden die Teilnehmer von der Künstlerin Marietta Armena, die selbst eine Migrationsgeschichte hat. „Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man mal keinen Boden unter den Füßen hat, wenn einem die Worte fehlen. Aber Kunst ist die internationalste Sprache überhaupt.“ Doch die nonverbale Kommunikation allein ist es nicht, was Anke Wolf an den Ergebnissen so fasziniert. Es ist die Art und Weise, wie sich die Kursteilnehmer dem Thema Nordwolle genähert haben: „Sie sind rausgegangen, sie haben sich mit den Ort beschäftigt. Sie haben auch nicht einfach abgemalt, sondern sich mit dem Thema auseinandergesetzt.“ Von den anfangs 20 Teilnehmern kristallisierte sich schließlich ein Kern von zwölf Teilnehmern im Alter von acht bis 80 Jahren heraus, die emsig malten, die lernten, sich weiterentwickelten.

Marietta Armena erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das gern Schafe malen wollte, weil sie doch eine so wichtige Rolle auf der Nordwolle spielten. „Ich kann keine Schafe malen, nur Hasen“, sagte sie Marietta Armena. „Dann habe ich sie genommen, wir sind rausgegangen und wir haben die Widderköpfe angeschaut. Ich habe ihr gezeigt, wie die aufgebaut sind: ein Dreieck, daran Schnecken.“ Das Mädchen verstand – und malte Schafe. Daneben sitzt ein kleiner frecher Hase. Auf den wollte sie nicht verzichten, weil sie doch Hasen so gern mag, wie sie der Künstlerin erklärte.

Für Bernd Entelmann vom Fabrikmuseum ist die Ausstellung zudem eine Chance, sich als Museum für die Menschen des Quartiers zu öffnen. Partizipation lautet das Stichwort. „Außerdem war das Thema eine tolle Gelegenheit, dass sich die Menschen aus eigenem Antrieb mit dem Thema Industrie, der Familie Lahusen oder den Maschinen bei uns beschäftigen. Und mit der Ausstellung können wir ihnen zeigen, dass wir nicht nur ein Museum, sondern dass wir ihr Museum sind.“

Ergänzt wird die Ausstellung mit Werken von anderen Armena-Schülern. Sie belegen bei ihr im Awo-Gemeinschaftszentrum auf der Nordwolle einen Aquarell-Kurs. Auch sie bekamen die Aufgabe, sich mit der Nordwolle künstlerisch auseinanderzusetzen.



Am Sonntag, 9. Februar, wird die „Kunststation Nordwolle“ um 11 Uhr in der Nadelsetzerei im Fabrikmuseum eröffnet.