Heute ein ungewohntes Bild: Vor Corona konnten sich Schüler und Betriebe noch in der Delmenhorster Markthalle persönlich austauschen. (VHS Delmenhorst)

Um Jugendliche bei der Suche nach dem geeigneten Ausbildungsplatz zu unterstützen, muss man heutzutage kreativ werden. Nicht, weil es keine Schüler gibt, die eine Ausbildung machen wollen, sondern weil coronabedingt wichtige Informationsveranstaltungen wie die Delmenhorster Jobmesse wegfallen, um die Jugendlichen ausreichend über ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu informieren. Die Volkshochschule (VHS) Delmenhorst veranstaltet deshalb im Rahmen des Projekts „Ausbildung aktiv“ gemeinsam mit den Vertretern der Jugendberufsagentur und der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein virtuelles „Azubi-Speed-Dating“. Per Video-Call oder übers Handy sollen so Unternehmen und potenzielle Auszubildende für ein erstes Kennenlernen zusammengebracht werden – und das coronakonform ohne Risiken. In 15-minütigen Gesprächen sollen sich beide Parteien austauschen können. Von Montag, 19. April, bis Donnerstag, 22. April, sollen die Speed-Dates zwischen Schülern und Unternehmen stattfinden können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bis Mittwoch, 31. März, haben interessierte Unternehmen daher nun die Möglichkeit, sich bei der Volkshochschule per E-Mail an ausbildung-aktiv(at)vhs-delmenhorst.de anzumelden. Bisher haben sich sieben Betriebe bereit erklärt, an dem Projekt teilzunehmen. Nach den Osterferien erfahren die Schüler über die jeweiligen Schulen dann, welche Unternehmen zum Speed-Daten bereit stehen. Darunter können sich dann die Jugendlichen einen geeigneten Kandidaten aussuchen und Termine mit ihm vereinbaren. Mehmet Pala vom Projekt „Ausbildung aktiv“ versteht, dass die Hemmschwelle für unsichere Schüler dabei hoch sein kann. „Persönlich ist es natürlich anders, aber trotzdem ist auch das hier eine Gelegenheit für beide Seiten, um sich kennenzulernen und schon einen Eindruck vom Betrieb und der Ausbildung zu bekommen“, sagt Pala. Auch in Zeiten von Corona sei die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Zeit nach der Schule sehr wichtig.

Im vergangenen Jahr musste die Delmenhorster Ausbildungsmesse coronabedingt kurzzeitig abgesagt werden. 30 Betriebe und 800 Schüler hatten sich zur Teilnahme an der Messe in der Delmenhorster Markthalle angekündigt. Die ausreichende Berufsvorbereitung soll diesmal daher digital verlaufen. Pala habe daher Betriebe eingeladen, die in diesem oder nächstem Jahr einen Ausbildungsplatz anbieten. Anders als bei der Präsenzveranstaltung gibt es in diesem Jahr leider nicht die Möglichkeit, die Bewerbungsmappen der Schüler vorab zu checken. Üblicherweise gibt es dafür nämlich einen eigenen Stand auf der Messe. Dennoch legt Pala den Schülern nahe, gerne ihre Bewerbung vor dem Gespräch schon vorzubereiten und fertig zu haben. Nach einem positiven Gespräch könne diese direkt per E-Mail oder per Post an den Betrieb verschickt werden.

„Aus Unternehmersicht kann ich sagen, dass die Betriebe schon unsicher sind. An Ausbildung wird da erst mal nicht gedacht und pandemiebedingt vielleicht auch ein Jahr ausgesetzt“, erklärt Pala auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Deshalb dürfe die Berufsberatung für beide Seiten nicht unter den Tisch fallen. Trotz der Unsicherheiten besteht seitens der Betriebe aber immer noch ein großes Interesse an einer Ausbildung. So war das Interesse an einem Lehrgang zur Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung an der VHS so hoch, dass gleich zwei weitere Termine angeboten wurden. Für den dritten Termin vom 31. Mai bis zum 4. Juni sind noch drei Plätze frei. Die Teilnahme kostet 60 Euro (zuzüglich Prüfungsgebühr). Eine Anmeldung ist bei der VHS unter Telefon 04221/981800 möglich.

Um auch die Jugendlichen weiterhin abzuholen, setzt die Arbeitsagentur Delmenhorst auf Telefonaktionstage. Berufsberater sind telefonisch oder per Video-Call für die Schüler zu erreichen. Unter der Hotline 0800/45550 finden individuelle Beratungen statt. Wenn möglich sind die Berufsberater auch vor Ort in den Schulen unterwegs, um zu informieren. Auch jetzt legt die Agentur für Arbeit weiter Betriebspraktika nahe, damit Schüler einen ersten Einblick in die Berufswelt erhalten.