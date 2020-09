Auf Getränke eines Imbisswagens hatten es Dienstagnacht Diebe abgesehen. Laut Polizeibericht brachen die bislang unbekannten Täter gegen 0.50 Uhr in einen am Westring in Wildeshausen abgestellten Verkaufsanhänger ein, indem sie eine Klappe aufhebelten. Sie entwendeten diverse Getränke. Der entstandene Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 50 Euro an. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.