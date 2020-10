Unbekannte Täter sind am Dienstag erneut in einen Geräteschuppen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher dazu die Tür des Schuppens an der Straße Kochs Feld auf und entwendeten zwei E-Bikes. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.