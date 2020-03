Vorsicht ist besser als Nachsicht: Die Kunden der Tafel bekommen ihre fertig gepackten Taschen an der Tür überreicht. (INGO MÖLLERS)

Wer zurzeit durch die Supermärkte geht, bemerkt ziemlich schnell, dass es bestimmte Regale gibt, die leer sind. Zum Beispiel das Brot ist vielerorts sehr übersichtlich in die Auslagen sortiert. Das liegt an den überdimensionierten Vorratskäufen, die einige Menschen derzeit tätigen. Doch das schadet nicht nur den anderen Supermarktkunden, sondern auch noch weiteren Menschen – denen, die auf Solidarität angewiesen sind. Nämlich den Kunden der Tafeln.

Viele Tafeln in der Umgebung mussten bereits schließen – zum einen, weil ihnen der Nachschub an Lebensmitteln fehlt, zum anderen, weil die meist älteren Helfer wegen des Corona-Virus pausieren. Doch die Delmenhorster Tafel hält bislang die Fahne hoch und hat weiterhin geöffnet – „so lange wie es geht“, sagt die Vorsitzende Walburga Bähre.

Doch auch hier macht sich der Mangel langsam bemerkbar. „Uns fehlen Milch und einige andere Milchprodukte. Brot wird auch weniger. Sonst hatten wir so viel Brot, dass wir andere Tafeln mitversorgen konnten. Jetzt reicht es kaum für unsere Kunden“, erzählt sie. Auch das Obst und Gemüse sei zurzeit nicht gerade reichlich vorhanden. „Der Nachschub wird eben im Ganzen weniger. Von den Großfirmen und Herstellern bekommen wir zwar noch etwas, aber insgesamt kriegen wir nur noch die Hälfte“, sagt Bähre.

Jetzt müssen die Lebensmittel für die Kunden anders eingeteilt werden, damit am Ende noch jeder etwas bekommt. „Einige Kunden schimpfen, weil sie nicht mehr so viel bekommen. Sie sind es eben gewohnt, dass das Obst und Gemüse die ganze Woche reicht und sie sich ihr Brot aussuchen können. Aber wir sind ja nun mal auch keine Grundversorger. Dann muss man statt Weißbrot eben mal Graubrot nehmen“, sagt Bähre. „Alle Menschen müssen jetzt verstehen, dass man anderen Menschen damit schadet, wenn man sich egoistisch verhält. Vielleicht schadet es uns allen nicht, wenn wir mal wieder lernen, das zu schätzen, was wir haben“, ergänzt sie.

Noch reicht das gespendete Essen und ein paar Vorräte an Lebensmitteln gibt es bei der Tafel auch noch für den Notfall. „Wir haben Konserven und Tiefkühlware. Aber die bewahren wir auf, bis es nichts Frisches mehr gibt“, berichtet Bähre.

Doch nicht nur die Lebensmittel werden bei der Tafel weniger, sondern auch die Helfer. Die meisten sind 70 Jahre alt und älter. Sie gehören also zur Risikogruppe der Corona-Gefährdeten. Deshalb haben sich viele Helfer erst einmal zurück gezogen. Und Walburga Bähre kann das verstehen. „Das geht natürlich nicht, dass die sich hier am Ende anstecken“, sagt sie. Ein Drittel der Freiwilligen bleibe nun zu Hause. Das bedeutet, dass noch etwa 15 Helfer in der Tafel mitwirken. „Wir machen jetzt mehr Schichten“, erklärt Bähre.

Und dabei wird darauf geachtet, das Ansteckungsrisiko so gering wie nur irgend möglich zu halten. „Die Kunden dürfen nicht mehr reinkommen. Sie geben uns ihre Taschen, wir packen alles ein und geben ihnen dann an der Tür die Taschen zurück. Wir tragen dabei Handschuhe und waschen uns trotzdem nach jedem Kunden die Hände. Außerdem achten wir darauf, dass man Abstand zueinander hält“, erklärt Bähre.

All das ist nötig, denn auch unter den Kunden sind viele ältere Menschen, die leicht an dem Virus schwer erkranken könnten. Für einige ältere Kunden kommen sogar Mitarbeiter der Pflegedienste zur Tafel, um die Lebensmittel abzuholen. Doch viele kommen nach wie vor selbst – oder gar nicht mehr. „Die Nachfrage hat um circa 20 Prozent nachgelassen. Viele sind einfach verunsichert“, sagt Bähre und ergänzt: „Dabei ermutigt der Bundesverband, die Tafeln weiterzumachen. Wir stehen auch ständig mit dem Bundesverband in Verbindung und tauschen uns aus.“