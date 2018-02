Ehemalige Bewohner des Wolleparks in Delmenhorst waren nach der Schließung des Wohnkomplexes in einer Notunterkunft untergekommen. Die ehemalige Schule in Delmenhorst wurde jedoch am Montag ebenfalls geräumt. Eine Familie bangt nun um ihre Existenz. Die neue Unterkunft, ein ehemaliges Flüchtlingsheim in Ganderkesee, macht den Arbeitsplatz des Vaters unerreichbar. Rudolf Mattern, Fachbereichsleiter Soziales bei der Stadt, sieht die Familie in der Pflicht.

Sehen Sie hier den Beitrag von buten un binnen zu diesem Thema.