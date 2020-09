Ob flüssige Toilettenreiniger, wie im Hintergrund, oder feste Alleskönner im Miniaturformat: Bei Pia Sattler im Unverpacktladen Freiraum gibt es umweltfreundliche Putzmittel. (Ingo Möllers)

Es gibt Dinge im Leben, die einem richtig wichtig sind und die man gern tut, und es gibt Dinge im Leben, die eben irgendwie sein müssen. Putzen gehört wohl für die meisten Menschen eher zu letzterer Kategorie. Pia Sattler, Inhaberin des Unverpacktladens Freiraum, geht es genauso. „Ich bin absolut kein Putzteufel. Saubermachen ist eher ein notwendiges Übel“, sagt sie. Deshalb ist es an der Zeit, einmal zu hinterfragen, wie man mit möglichst wenig Einsatz und Aufwand befriedigende Ergebnisse erzielen kann.

Der Blick in einen durchschnittlichen Putzmittelschrank zeigt schon, wie viel Zeit, Geld und letztlich kostbare Ressourcen ins Putzen fließen. Für jede Oberfläche, jeden Raum, jede Art von Schmutz gibt es extra Reinigungsmittel – und das auch noch in verschiedenen Varianten. Die Regale in den Drogerien und Supermärkten sind geradezu vollgestopft mit den vielen Produkten. Dabei schaden die meisten der Umwelt und dem Verbraucher. Denn sie wurden aus chemischen Inhaltsstoffen zusammengemischt, die durch das Abwasser nach und nach in kleinen, aber vorhandenen Mengen in der Natur landen und sich zudem auf die Gesundheit der Konsumenten auswirken können.

Aber es gibt auch einen anderen Weg zu einem sauberen Zuhause, wie Pia Sattler verrät: „Eigentlich braucht man nur zwei Zutaten: Essig und Natron.“ Das spart bei der Auswahl des richtigen Produkts und beim Putzen selbst nicht nur Zeit und schont den Geldbeutel, sondern natürliche Mittel wie diese schonen auch die Umwelt und die Gesundheit. Vor allem Natron ist Sattlers Lieblingsprodukt: „Das putzt, ohne dass ich mitmachen muss“, sagt sie und lacht. „Man kann es zum Beispiel auf den dreckigen Grill oder in den schmutzigen Backofen streuen, einziehen lassen und dann zusammen mit dem Dreck abwischen“, erklärt sie. Noch besser funktioniert das, wenn man aus Natron und ein wenig Wasser eine Paste anrührt und diese auf dem Schmutz verteilt.

Damit ist Sattler schon mitten drin im Putzthema. „Wenn man die Schalen einer beliebigen Zitrusfrucht in einem verschließbaren Gefäß komplett mit Essigessenz bedeckt und das Ganze ein paar Tage ziehen lässt, hat man ein super Reinigungsmittel, das man für fast alles verwenden kann. Ich nehme das als Fettlöser für die komplette Küche, fürs Bad – sogar für die Toilette“, erzählt sie. Man kann die Zitrusessigmischung auch ins Wasser fürs Staubwischen mischen. Erstens wird der Staub mit einem feuchten Tuch besser und nachhaltiger aufgenommen, zweitens haben der Essig und die Zitronensäure eine antiseptische Wirkung. Deshalb kann man mit dem Gemisch eben auch gut Keimen und sogar Schimmel zu Leibe rücken.

Lösung gegen Kalkflecken

Bei Kalkflecken hilft eine Mischung aus Wasser und Zitronensäure. Am effektivsten ist das Zitronensäurepulver, das man in allen gut sortierten Supermärkten und Drogerien bekommt. Das Gemisch einfach in eine Sprühflasche aus Glas füllen und loslegen. Nach kurzer Einwirkzeit kann man den Kalk entfernen. Entkalkt man allerdings den Wasserkocher oder die Kaffeemaschine, sollte man die Geräte hinterher auf jeden Fall noch einmal mit klarem Wasser aufkochen lassen und dieses weggießen, da beim Reinigen Zitronensäurereste zurückbleiben können.

Auch auf giftige Abflussreiniger lässt sich dank der Hausmittel verzichten. Denn mal ehrlich: Produkte mit großen Warnhinweisen auf der Rückseite können einfach nicht gut für Umwelt und Gesundheit sein. Lieber kann man zwei, drei Teelöffel voll Natron direkt in den Ausguss geben und eine halbe Tasse Essigessenz hinterher gießen. Das schäumt ordentlich und macht den Ausguss wieder frei. Hinterher mit heißem Wasser nachspülen.

Neben Natron, Essig und Zitronensäure zählen auch Kernseife und Soda zu den Hausmitteln, mit denen sich in einem durchschnittlichen Haushalt alles reinigen lässt. Sogar Geschirrspül- und Waschmittel lassen sich daraus ganz einfach selbst herstellen. Pia Sattler hat dazu einen Tipp: „In dem Buch 'Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie' gibt es Rezepte und Ratschläge, wie man mit diesen Mitteln alles Mögliche sauber bekommt – mit wenig Zeit und Aufwand. Denn das wollen wir ja. Wir wollen doch nicht unser halbes Leben mit Putzen verbringen.“

Sie selbst ist allerdings nicht der Typ, der seine Reiniger selbst mixt. „Ich habe dafür weder Lust noch Talent“, sagt sie. Aber auch für Menschen wie sie gibt es umwelt- und gesundheitsfreundliche Alternativen zum Chemiereiniger in der Plastikflasche. So gibt es in ihrem Laden zum Beispiel Toilettenreiniger zum Abfüllen und Reinigertabs, mit deren Hilfe man mit einer geringen Menge Reinigungsmittel alles sauber bekommt. „Man kann diese auch gar nicht überdosieren, so wie es die Industrie ja eigentlich will, damit man immer schön oft neue Reiniger nachkauft“, sagt Sattler und weiter: „Die Tabs sind unter den gekauften Putzmitteln eigentlich die sinnvollste Alternative, denn sie bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, denen das Wasser entzogen wurde. Dadurch haben sie weniger Volumen und brauchen weniger Platz. So passt mehr Ware in eine Lastwagenladung und in den Laden. Schon hat man an mehreren Stellen wertvolle Ressourcen gespart.“

Übrigens gibt es auch umweltfreundliche Hardware, also Putzutensilien. Statt des Mikrofasertuchs, das aus Plastik besteht, das wiederum beim Ausspülen und Waschen in kleinsten Teilchen ins Wasser gerät, kann man ausrangierte Frotteelappen nehmen. Der Plastikschwamm ist einfach durch einen Kupferschwamm zu ersetzen. Die Spülbürste muss nicht aus Plastik bestehen. Eine Holzbürste mit auswechselbaren Bürstenköpfen hält geradezu ewig und ist letztlich sogar günstiger. Sogar Toilettenbürsten gibt es aus Holz und Naturfasern. Dann ist allerdings wichtig, dass die Bürste nach dem Gebrauch immer gut abtropfen und trocknen kann, sonst schimmelt sie. Ist dies nicht der Fall, kann man aber zumindest zur Toilettenbürste mit auswechselbarem Kopf greifen. „Dann hat man zwar die Plastikborsten, aber wenigstens muss man dann immer nur das halbe Gerät neu aus Plastik kaufen“, sagt Sattler.

Zur Person

Pia Sattler

hat Anfang April dieses Jahres den ersten Delmenhorster Unverpacktladen namens Freiraum an der Lange Straße eröffnet. In den Jahren zuvor hat sie sich eine gewisse Expertise in Sachen Nachhaltigkeit angeeignet.